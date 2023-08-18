Naci Grörür 7.0'lık deprem beklentisi için o bölgeleri uyardı

Tarihin en kara günü olarak tarihe geçecek 6 Şubat ’ta yaşanılan deprem felaketi 11 şehrimizi etkilemişti. Depremin üzerinden aylar geçti ama gözler bu kez İstanbul’a çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür depremlerin ardından birçok kez uyarılarda bulundu ve bu uyarısını yineledi. Detaylar haberimizde…







PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN İSTANBUL UYARISI! O NOKTAYA DİKKAT ÇEKTİ: '7'Sİ ÇOK TEHLİKELİ'

Sismolog Prof. Dr. Naci Görür, depremin Marmara'yı vuracağı ve İstanbul'u da etkileyeceği uyarısında bulundu. İstanbul'un yedi barajının deprem anında çok riskli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Görür, “Büyük depremlerin olmaya başladığı bir döneme giriyoruz” dedi.

17 Ağustos Afete Dayanıklı Kentleri Anma Programı çalıştayı Bakırköy Florya'da gerçekleştirildi. Konuşmacı olarak endüstri mühendisi Prof. Dr. Burcu Balçık, ODTÜ Şehircilik Profesörü Prof. Hüseyin Tarık Şengül ve deprem uzmanı Prof. Naci Görür katıldı. 'Deprem ve İstanbul' konulu sunum, Prof. Dr. Naci Görür, merakla beklenen "Marmara depremi" ve "İstanbul depremi" uyarısında bulundu. Görür, “İstesek yerin sahaya inip İstanbul'da depreme hazırlanmaya başlayabiliriz” diyor. Merak ediyorum. Neden bekliyoruz? Sürekli proje, proje, proje, proje tüm raflar projelerle dolu. Dünyada depreme hazırlık projelerini en çok yapan ülke eminim ki Türkiye'dir. İstanbul bakir bir yer değil. Yani depreme hazırlıksız bir yer değil. 1999 yılından bu yana İstanbul'da inanılmaz bir deprem hazırlığı yapıldı. Ama sonuç olarak İstanbul depreme hazır değil. Yapılması gerekenlerin yanında az. Onun için İstanbul'da olmayan iş yoktur. dedi.

"İSTANBUL İÇİN GELİN ÖZEL BİR KANUN ÇIKARTALIM"

Mevcut hükümetin ilk kez deprem beklemeden hazırlık yaptığını anlatan Görür, şöyle konuştu: “Bu hükümet ilk olarak 2006'da demişti ki:

“Artık deprem olmasını beklemeden risk yönetimini uygulamaya başlayacağız. Deprem olmadan önce zararı azaltmak için çalışacağız. Doğru olan çağdaş olan bu. İstanbul'a özel kanun çıkaralım. Özel olmak zorunda değil. Adına deprem deyin ve depreme hazırlanan tüm şehirlerde hazırlanın. Kanunu çıkaralım. Şimdi bu kanunla ilgili bir sıkıntınız varsa Türkiye Millet Meclisi halleder. Bu yüzden çok zor değil. Bunu tekrar yapalım ki insanlarımız ölmesin. dedi.

“BÜYÜK DEPREMLERİN OLUŞMAYA BAŞLAYACAĞI DÖNEMLERE GİRİYORUZ"

Belediyeler ve merkezi hükümetin depreme ortak hazırlık yapması gerektiğini söyleyen Görür, “Mutlaka halkı bu işe dahil edeceksiniz. Herkes üçlü olarak bu güce katılacak. İstanbullularda deprem kültürü, bilgisi, anlayışı ve tecrübesi yoksa İstanbul'u depreme asla hazırlayamazsınız. İstanbul'daki insanımızın deprem kültürü olsa, vicdanı olsa burada kaçak göçebe binaları yapılmaz. Halkın bu işe sahip çıkması gerekiyor. Halk depreme sahip çıkmaz, sahip çıkmazsa, yerel ve merkezi yönetimle bu depreme hazırlanmayı unutursa, o zaman hepimiz on bin, on bin, elli bin, elli bin insanı bu depremlere gömeriz. Bu yüzyıl boyunca. Şaka yapmıyorum. Çünkü bir sonraki aşamanın nasıl geleceği belli. Büyük depremlerin olmaya başlayacağı bir döneme girdiğimiz bir dönemde yaşıyoruz. dedi.

İstanbul'un 7 barajının deprem riski altında olduğunu anlatan Prof. Görür, “İSKİ Barajlarında da görev yapıyorum. Mühendislik koleji ekibiyle de iyi anketlerle çalıştık. 14 barajdan 7'si çok tehlikeli. Başka bir deyişle, depreme neden olur veya olmaz. Ayrıca İstanbul'da en az yüz milyon ton atık üretiliyor. Ben buna çöp derdim. Bunun için asbest dahil tüm yanıcı, patlayıcı, zehirli ve kimyasal maddeler. Uluslararası yöntemlere göre nasıl halledeceğiz? Onları nasıl kaldırırız? Nasıl geri dönüştüreceğinizi planlamanız gerekir. dedi.