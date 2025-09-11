Nadine Menendez'e 4,5 Yıl Hapis Kararı

Mahkeme kararı ve cezai detaylar

Bölge Yargıcı Sidney H. Stein, rüşvet ve yolsuzluk davasında suçlu bulunan eski New Jersey Senatörü Bob Menendez'in eşi Nadine Menendez hakkında karar verdi. Yargıç, Nadine Menendez'in davada 'olayların merkezinde' yer aldığını belirleyerek ona 4,5 yıl hapis cezası verdi.

Yargıç Stein, cezanın yanı sıra Nadine Menendez için 3 yıl denetimli serbestlik hükmü de uygulandığını bildirdi ve sağlık sorunları gerekçesiyle teslim olması için süreyi 10 Temmuz 2026 olarak açıkladı.

Cezanın açıklanmasından önce söz alan Nadine Menendez, eşi tarafından manipüle edildiğini savunarak, 'Hayatımı ona teslim ettim ve beni bir kukla gibi oynattı. Onun artık benim kurtarıcım olmadığını biliyorum, sandığım kişi değilmiş.' ifadelerini kullandı.

Bob Menendez'in davası ve sonuçları

Eski Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve New Jersey Senatörü Bob Menendez, 16 Temmuz 2024 tarihinde New York'taki mahkeme jürisi tarafından 16 ayrı suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu. Jüri, Menendez'in rüşvet almak, soruşturmalara baskı yaparak adaleti engellemek ve yabancı bir ülke için faaliyetlerde bulunmak gibi iddiaları kapsayan suçlamalarda suçlu olduğuna karar verdi.

Jüri kararı sonrasında Menendez, 21 Ağustos 2024 tarihinde Senato'daki görevinin ardından istifa etti. Menendez'in ABD Senatosu'ndaki görev süresi 18 yıl, 7 ay ve 4 gün olarak kayda geçti. Mahkeme daha sonra ona 11 yıl hapis cezası verdi; Menendez bu ceza ile 71 yaşında en uzun süre ceza alan eski bir senatör olarak kayıtlara geçti.

Nadine Menendez'e yönelik suçlamalar

Savcılar, Nadine Menendez'in hukuki sorunlarını çözme vaadiyle üç New Jerseyli iş insanından nakit para, altın külçeleri ve lüks bir araba aldığı iddialarını gündeme getirmişti. Yetkililer, Nadine'nin eşinin 'suç ortağı' olduğu iddialarını dile getirdi. Nadine Menendez de eşinin yargılandığı rüşvet ve yolsuzluk davasında suçlu bulunmuştu.