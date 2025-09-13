Nadir Alpaslan, GastroAntep Kültür Yolu Festivali Sergilerini İnceledi

Gaziantep'te açılan sergiler kültür ve sanat gündeminde

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, GastroAntep Kültür Yolu Festivali programı çerçevesinde Gaziantep'te düzenlenen sergi ve mekanları ziyaret etti. Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleştiriliyor.

Şehitkamil Sanat Merkezinde açılan Pablo Picasso: Yaratmak Her Şeydir sergisini gezen Alpaslan, serginin sunduğu eserleri yerinde inceledi.

Alpaslan'a ziyaret sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak eşlik etti. Heyet, kültürel etkinliklerin kentin sanat yaşamına katkılarını değerlendirdi.

Daha sonra 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'ne geçen Alpaslan, burada sanatseverlerle buluşan Ozan Oganer'in çalışmalarını ve balerin heykellerinin yer aldığı Ballerinas Sergisini gezdi.

Program kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi'ni de ziyaret eden Bakan Yardımcısı, Cumhuriyetin 102. Yılında 102 Eser Sergisi, Şehzadeler Sultanlar Oyuncak Sergisi ve Medeniyetlerin Mirası Sergisini inceledi.

Ziyaretler, festival takvimi çerçevesinde Gaziantep'in kültürel mirasını ve güncel sanat etkinliklerini ön plana çıkarma amaçlı gerçekleştirildi.

