Nadir Mavi Istakoz Ayvalık'ta Görüntülendi

Dünyada nadir bulunan ve genetik bozukluk nedeniyle mavi renge sahip olan ıstakoz, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ortaya çıktı.

Bu ilginç deniz canlısı, profesyonel dalgıç ve su ürünleri mühendisi Nedim Kartal tarafından su altı kamerasıyla görüntülendi. Kartal, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda gerçekleştirdiği dalış sırasında, deniz dibinde hayalet ağa takılan mavi ıstakozu fark etti ve kurtardı.

Nedim Kartal, gazetecilere, "Ayvalık'ta su altı canlı çeşitliliği üzerine çalışmalar yapıyoruz. Nadir görüntüler elde ettiğimizde bunları kamuoyuyla paylaşıyoruz" şeklinde bilgi verdi.

Görüntülediği ıstakoz hakkında bilgi veren Kartal, "Bu tür, dünya genelinde oldukça ender görülüyor. Bazı kaynaklara göre 2 milyon, diğerlerine göre ise 200 milyon ıstakozda bir rastlamak mümkün" dedi.

Kartal, bu buluşun Ayvalık'ın su altı zenginliğini de gözler önüne serdiğini belirtti. Öte yandan, mavi ıstakozun, diğer ıstakoz türlerinden çok farklı olmadığını ifade eden Kartal, sözlerine şöyle devam etti:

"Domuz balığı Akdeniz ve Bodrum çevresinde sıkça görülürken, Ayvalık bölgesinde ise nadir rastlanıyor. Papağan balığı burada yeni yeni görünmeye başladı. Ancak istilacı türler, aslan balığı ve balon balığı gibi, henüz Ayvalık'ta tespit edilmedi. Genel olarak, Ayvalık suları, küresel ısınmadan önemli ölçüde etkilenmemiş. Bu nedenle mavi ıstakozun bu suya gelmesiyle ilgili bir link kurmuyorum."

Dünyada nadir rastlanan ve belirli bir proteini daha fazla üretmelerine yol açan genetik bozukluk nedeniyle rengi mavi olan ıstakoz, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde profesyonel dalgıç ve su ürünleri mühendisi Nedim Kartal (fotoğrafta) tarafından su altı kamerasıyla kaydedildi.

Dünyada nadir rastlanan ve belirli bir proteini daha fazla üretmelerine yol açan genetik bozukluk nedeniyle rengi mavi olan ıstakoz, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde profesyonel dalgıç ve su ürünleri mühendisi Nedim Kartal (fotoğrafta) tarafından su altı kamerasıyla kaydedildi.

Dünyada nadir rastlanan ve belirli bir proteini daha fazla üretmelerine yol açan genetik bozukluk nedeniyle rengi mavi olan ıstakoz, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde profesyonel dalgıç ve su ürünleri mühendisi Nedim Kartal (fotoğrafta) tarafından su altı kamerasıyla kaydedildi.

Dünyada nadir rastlanan ve belirli bir proteini daha fazla üretmelerine yol açan genetik bozukluk nedeniyle rengi mavi olan ıstakoz, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde profesyonel dalgıç ve su ürünleri mühendisi Nedim Kartal (fotoğrafta) tarafından su altı kamerasıyla kaydedildi.