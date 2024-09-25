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Nadir Pokemon Kartı, New York'ta 360 Bin Dolara Satıldı

New York'taki Sotheby's müzayedesinde nadir bir Pikachu kartı 360 bin dolara alıcı buldu.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 10:47
Nadir Pokemon Kartı, New York'ta 360 Bin Dolara Satıldı

Nadir Pokemon Kartı, Rekor Fiyatla Satıldı

ABD’nin New York kentindeki Sotheby's müzayede evinde yapılan açık artırmada, nadir bir Pokemon kartı 360 bin dolara satıldı. Bu özel kart, Japonya'da 1998’de satışa sunulmuş olup, Pikachu karakterini içermektedir.

Kartın Özellikleri

Japon haber ajansı Kyodo’nun aktardığına göre, New York’taki açık artırmada satılan bu Pokemon kartı, serinin yalnızca 39 resmi kopyasından biri olarak dikkat çekiyor. Ayrıca, kartın üzerinde Pokemon ticari kart oyununun kurucularından Takumi Akabane’nin imzası da bulunmaktadır.

Açık Artırmada Gözde Haline Geldi

Sotheby's, bu nadir kartın satılışında alıcı ve satıcının kimliği hakkında bilgi vermedi. 1998 yılında Japonya'da yayınlanan CoroCoro Comic dergisinin düzenlediği bir resim yarışmasının kazananlarına verilen kartlardan biri olan bu Pokemon kartı, daha önce 2021 yılında 5 milyon 275 bin dolara satılarak "en pahalı Pokemon kartı" unvanına sahip olmuştu.

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