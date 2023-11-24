Nafaka Artırım Davasında Yargıtay'dan Önemli Karar: Talep Edilmediği Halde Enflasyon Artışı Yapılamaz

Boşandığı eşinden 788 lira yoksulluk, çocukları için de 450'şer lira iştirak nafakası alan kadın, enflasyon karşısında nafakanın yetersiz kaldığını belirterek, nafakanın arttırılması için 2020'de dava açtı. Davalı eski eş ise, başka evlendiğini ve geçindirmek zorunda olduğu bir ailesi olduğunu söyleyerek, davanın reddini veya nafakada yıllık enflasyon oranında artış yapılmasını istedi. Denizli 2. Aile Mahkemesi, yoksulluk nafakasını 880, iştirak nafakasını ise 700'er liraya çıkardı ve rakamlarda her yıl enflasyon oranında artış yapılmasına hükmetti. Karar, istinaf mahkemesinde kesinleşti. Ancak Adalet Bakanlığı, kanun yararına temyiz isteminde bulundu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davacı kadının yıllık artış talep etmediği halde, mahkemenin talebi aşan bir karar vermesini usul ve yasaya aykırı bularak, kararı bozdu.





YARGITAY: TALEP DIŞINDA KARAR VERİLEMEZ

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin kararında, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 26. maddesi kapsamında hakimin, tarafların talep ve sonuçlarıyla bağlı olduğu, talep dışında bir şeye karar veremeyeceği hatırlatıldı. Kararda, "Mahkemece davacı kadın tarafından yıllık artış yapılması talep edilmediği halde, talebi aşacak şekilde yoksulluk ve iştirak nafakalarına ileriki yıllarda yıllık artış uygulanmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir." denildi.

• Nafaka artırım davası nasıl açılır? Nafaka artırım davası, nafaka alan veya ödeyen tarafın, nafakanın yetersiz veya fazla olduğunu düşünmesi halinde, nafaka kararının verildiği mahkemeye başvurarak açılabilir.

• Nafaka artırım davasında nelere bakılır? Nafaka artırım davasında, nafaka kararının verildiği tarihten sonra, nafaka alan veya ödeyen tarafların ekonomik ve sosyal durumlarında meydana gelen değişiklikler, enflasyon oranı, hayat pahalılığı, asgari geçim indirimi gibi unsurlar dikkate alınır.

• Nafaka artırım davasında yıllık enflasyon oranında artış yapılabilir mi? Nafaka artırım davasında, yıllık enflasyon oranında artış yapılabilmesi için, nafaka alan veya ödeyen tarafların bu yönde talepte bulunması gerekir. Talep edilmediği halde, mahkemece yıllık enflasyon oranında artış kararı verilemez.