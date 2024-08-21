Nafaka Ödememek İçin Sahte Ölüm Belgesi Düzenleyen Kişiye 7 Yıl Hapis Cezası

Nafaka Yükümlülüğünden Kaçınma Çabası

Amerika Birleşik Devletleri'nde, çocuğuna nafaka ödememek için ölü kayıt sistemini manipüle eden bir kişi hapis cezasına çarptırıldı. Jesse Kipf isimli bu kişi, sahte belgelerle kendisini ölmüş gibi gösterdi.

Sahte Belge Hazırlama Süreci

Kentucky Savcılık Ofisi'nden alınan bilgilere göre, Kipf, başka bir eyaletteki doktorun kullanıcı adı ve şifresini ele geçirerek Hawaii'deki ölü kayıt sistemine giriş yaptı. Bu süreçte, doktorun bilgilerini kullanarak kendisi için sahte bir 'ölüm belgesi' düzenledi ve bu belgeyi, çaldığı doktorun dijital imzasıyla onayladı.

Kendini Ölüm Olarak Gösterme İtirafı

Kipf, çeşitli hükümet veri tabanlarında kendisini 'ölü bir birey' olarak tanıttığını kabul etti. Bu eyleminin, kısmen çocuk nafakası yükümlülüklerinden kaçınmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Daha Fazla Suçlamalar

Üstelik, Kipf'in ölü kayıt sistemlerini ve kamu ile özel ağları hackleyerek bu bilgilerle başkalarına satış yapma girişiminde bulunduğu da öne sürüldü. Suçunu kabul eden Kipf, 'dolandırıcılık ve ağır kimlik hırsızlığı' suçlarından yaklaşık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.