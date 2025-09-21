Naftali Bennett: 2026 Seçimleri Ertelenmeyecek

Eski Başbakan Naftali Bennett, Ekim 2026'da planlanan genel seçimlerin ertelenmesine izin verilmeyeceğini vurguladı; muhalif liderler yeni bir koordinasyon açıklaması yaptı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 13:13
Bennett, seçimlerin zamanında yapılması için kararlılık mesajı verdi

Eski Başbakan Naftali Bennett, Ekim 2026'da yapılması beklenen genel seçimlerin ertelenmesine veya kesintiye uğratılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapan Bennett, konuya ilişkin çok sayıda soru aldığını belirtti.

Bennett, hesap paylaşımında kamuoyuna yönelik mesajında şu ifadeyi kullandı: 'Kimsenin seçimleri ertelemesine veya engellemesine izin vermeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız.'

Seçimlerin ancak 120 sandalyeli Knessette 80 milletvekilinin oyuyla ertelenebileceğini hatırlatan Bennett, mevcut hükümetin böyle bir çoğunluğa sahip olmadığını vurguladı.

Ülkenin güvenlik güçlerine, kamu görevlilerine ve yargı mensuplarına da seslenen Bennett, 'Üzerinizde büyük bir baskı olduğunu biliyorum. Kolay değil, ama siyasi baskı nedeniyle kanunları çiğnemek veya kuralları esnetmek için izin vermeyin.' çağrısında bulundu.

Bennett ayrıca yakında mevcut hükümetin değişeceğini ileri sürerek, 'Katargate' davasına atıfta bulundu ve Başbakanlık Ofisi'nde 'düşman ajanlarının faaliyet göstermeyeceği', rüşvet alan bakanlar veya siyasi ve suçlu iş adamlarının ordu ve polis subaylarının terfisine müdahale etmesi gibi olayların yaşanmadığı bir yönetimin ortaya çıkacağını iddia etti.

Muhalif liderlerden koordinasyon hamlesi

Öte yandan ana muhalefet partisi Gelecek Var lideri Yair Lapid, İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Demokratlar Partisi lideri Yair Golan ve milletvekili Gadi Eisenkot dün gece bir araya geldi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, görüşme sonunda yapılan açıklamada grubun kalıcı hale geleceği duyuruldu ve bir sonraki toplantının 1-2 Ekim tarihlerindeki Yom Kippur'dan hemen sonra yapılacağı belirtildi.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada parti liderleri, Bennett ve Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz'ın da kendilerine katılmasını beklediklerini ifade etti.

