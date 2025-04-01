Naftali Bennett, Yeni Siyasi Parti Kurdu

Eski Başbakan Naftali Bennett Yeni Bir Siyasi Parti Kurdu

İsrail'de, yaklaşık üç yıl önce aktif siyaseti bıraktığını açıklayan Naftali Bennett'in yeni bir siyasi parti kurduğu ve siyasete dönüş için hazırlandığı bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Bennett'in geçici olarak "Bennett 2026" ismini taşıyan yeni partisinin gelecek seçimlere katılıp katılmayacağına dair henüz bir netlik yok.

Bennett'e yakın isimler, eski başbakanın 7 Ekim saldırısı sonrası yüzde 40'a yükseldiği belirtilen kararsız sağcı seçmeni partisine çekme hedefinde olduğunu aktardı.

Yair Lapid’den Destek Mesajı

Ana muhalefet lideri Yair Lapid, X platformunda Bennett'in yeni partisinin kurulmasını kutladı. Lapid, "Naftali Bennett'i yeni bir parti kurmasından dolayı tebrik ediyorum. İsrail'in iyi bir hükümete ihtiyacı var." dedi.

Koalisyon Vurgusu

Bennett, haziranda yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ile kurduğu koalisyona benzer geniş bir koalisyonun yeniden kurulabileceğine dikkat çekmişti.

Siyasi Geçmişi ve Hedefleri

2005 yılında Binyamin Netanyahu'nun yanında siyasete giriş yapan Bennett, 2021'de Lapid ile oluşturduğu koalisyonla Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlığına son vermişti. Siyasi kariyeri boyunca, Filistinlilere karşı benimsediği sert tutumla dikkat çeken Bennett, işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinin İsrail'e ilhak edilmesi gerektiğini savunmaktadır.

İsrail devlet televizyonu KAN tarafından Aralık ayında yayımlanan anketler, aşırı sağcı Yamina Partisi'nin kurucusu Bennett'in olası bir seçimde Başbakan Netanyahu'yu yenme şansının olduğunu göstermişti.