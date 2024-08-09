Nagazaki'de Atom Bombası Saldırısının 79'uncu Yılı Anıldı

Atom Bombası Saldırısının Anma Töreni

Japonya'nın Nagazaki kentinde, ABD tarafından gerçekleştirilen atom bombası saldırısı nedeniyle hayatını kaybedenler anıldı. Kyodo News kaynaklarına göre, İkinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirilmiş olan bu saldırının 79'uncu yılı vesilesiyle Barış Anıtı'nda bir anma töreni düzenlendi.

Uluslararası Katılım ve Saygı Duruşu

Törene, 100'den fazla ülkeden ve bölgeden temsilcilerin de bulunduğu yaklaşık 2.300 kişi katılım sağladı. Törende hayatını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Yetkililerin Açıklamaları

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Nagazaki'nin atom silahlarının kullanıldığı son şehir olmasını umduğunu dile getirdi. Nagazaki Belediye Başkanı Suzuki Şiro ise, global jeopolitik belirsizlikler nedeniyle artan nükleer silah kullanımı endişelerine dikkat çekerek, bu silahların ortadan kaldırılması çağrısında bulundu.

İsrail'in Törene Davet Edilmemesi

Anma etkinliğine İsrail'in davet edilmemesi, birçok ülkenin üst düzey diplomatlarının katılmamasına yol açtı. İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, ABD ve Avrupa Birliği bu nedenle başka diplomatlarını görevlendirdi. Suzuki, Gazze'deki insani durum ve kamuoyunun protestolarının, törenin olumsuz etkilenebileceği kaygısıyla İsrail’in davet edilmediğini belirtti.

Tarihsel Arka Plan

9 Ağustos, ABD'nin 1945 yılında Nagazaki ve Hiroşima'ya atom bombası atmasının yıldönümü. Hiroşima'ya 6 Ağustos'ta atılan bombanın ardından, kentte %90 oranında yıkım gerçekleşmiş ve ilk anda yaklaşık 80.000 kişi yaşamını yitirmişti. Üç gün sonra, Nagazaki'ye gerçekleştirilen saldırıda da en az 40.000 kişi hayatını kaybetmiş ve aşağı yukarı 110.000 kişi'nin atom bombasının yarattığı sağlık sorunları nedeniyle sonraki yıllarda yaşamını yitirdiği düşünülmekte.