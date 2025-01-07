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Nagel Komitesi'nden Netanyahu'ya Önemli Rapor: Türkiye ile Savaşa Hazırlık Zorunlu

Nagel Komitesi, İsrail'in Türkiye ile olası bir savaşa hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Raporda askeri yeteneklerin güçlendirilmesi önerildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:16
Nagel Komitesi'nden Netanyahu'ya Önemli Rapor: Türkiye ile Savaşa Hazırlık Zorunlu

İsrail Türkiye ile Olası Çatışmaya Hazırlanıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla kurulan Nagel Komitesi, Tel Aviv yönetiminin Türkiye ile olası bir savaşa hazır olması gerektiğini vurguladı. The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, komitenin savunma bütçesi ve güvenlik stratejisine ilişkin son raporu, Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e sunuldu.

Türkiye'nin Osmanlı Hırsı ve Artan Gerilim

Raporda, Türkiye'nin Osmanlı dönemindeki nüfuzunu geri kazanma çabalarının, İsrail ile gerilimi artırabileceği ve muhtemel çatışmalara yol açabileceği belirtildi. Komite, Suriyeli muhalif grupların Türkiye ile ittifak kurarak, İsrail'in güvenliğine yönelik yeni tehditler oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Savunma Bütçesi ve Askeri Yetenekler

Nagel Komitesi, diğer bölgesel tehditlere karşı mücadele edebilmek için savunma bütçesinin gelecek 5 yıl içinde yıllık 15 milyar şekel (yaklaşık 4,14 milyar dolar) artırılmasını önerdi. Ayrıca, Türkiye ile olası çatışma için askeri yeteneklerin güçlendirilmesi gerektiğine dair öneriler de bulundu.

Yeni Askeri Gereksinimler

Raporda, İsrail'in uzun menzilli vuruş kabiliyetini artırmak için ilave F-15 savaş uçakları, yakıt ikmal uçakları, insansız hava araçları ve uydular alınması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, kısa-orta menzilli Demir Kubbe, orta-uzun menzilli Davud Sapanı, Arrow sistemleri ve Iron Beam lazer tabanlı füze savunma sistemlerinin güçlendirilmesi önerildi.

Stratejik Güvenlik Bariyeri

Raporda ayrıca, Ürdün ile olası diplomatik sonuçlarına rağmen, İsrail'in savunma stratejisinde önemli bir değişiklik yapma gerekliliği vurgulanarak, Ürdün Vadisi boyunca tahkim edilmiş bir güvenlik bariyerinin inşa edilmesi gerektiği ifade edildi.

Netanyahu, sunulan raporla ilgili olarak, "Orta Doğu'da köklü değişikliklere tanık oluyoruz. İran uzun zamandır en büyük tehdidimizdi ancak yeni güçler ortaya çıkıyor ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu rapor, İsrail'in geleceğini güvence altına almak için bir yol haritası sunmaktadır," dedi.

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