Nahçıvan'da Sınır Çatışması: Ermeni Askerler Azerbaycan Mevzilerine Ateş Açtı

Nahçıvan'da Gerilim Artıyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını açıkladı. Bu olay, yerel saatle 18:10 sularında gerçekleşti.

Olayın Detayları

Bakanlığın yaptığı açıklamada, saldırının Ordubat ilinin Genze köyü yönündeki mevzilerin hedef alındığı belirtildi. Ermenistan birliklerinin ateş açtığına dair bildirim, bölgedeki gerginliğin arttığını gösteriyor.

Azerbaycan'dan Cevap

Ermenistan askerlerinin açtığı ateşe karşılık veren Azerbaycan askerleri, bölgedeki durumu kontrol altına almak için önlemlerini artırdı. Bu gibi olaylar, iki ülke arasındaki ilişkilerin ne denli kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.