Nahhalin'de Zeytin Hasadına Saldırı: 70 Yaşındaki Resmiye ile Damadı Ahmed Şekarne Hedefte

AVAD ER-RUCUB — Olay

70 yaşındaki Resmiye Şekarne ve damadı Ahmed Şekarne, İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinin batısındaki Nahhalin köyünde zeytin hasadına giderken İsrailli yerleşimcilerin ve askerlerin saldırısına uğradı. Olay sırasında Resmiye teyzenin 12 yaşındaki torunu da yanlarındaydı.

Askerler ve Yerleşimcilerin Müdahalesi

Batı Şeria'da zeytin hasadı mevsimi boyunca Filistinlilerin topraklarına girişleri, askerler tarafından korunan yerleşimciler tarafından engelleniyor. Görgü tanıklarının aktardığına göre, ekip dönüş yolunda İsrail askerleri ve yerleşimciler tarafından durduruldu ve saldırıya maruz kaldı.

Resmiye Şekarne yaşananları şöyle anlattı: "Ben geleceklerini biliyordum. Ama '70 yaşında bir kadınım bana bir şey yapamazlar' dedim. Sonuçta kendi toprağımdayım, Tel Aviv'de değilim."

Yaşlı kadın, askerlerin kendilerine silah doğrulttuğunu ve "Neden buraya geliyorsunuz, yasak" dediklerini, kendisinin ise "Neden yasakmış" diye yanıt verdiğini belirtti. Askerlerin torunun eve gitmesini, Resmiye'nin ise onlarla gelmesini istediklerini aktardı; Resmiye ise kalp hastası olduğu için tepeye çıkamayacağını söyledi.

Damat Ahmed'in Darp ve Gözaltı İddiası

Resmiye, damadının kendisine yetişmek için koştuğunu görünce İsraillilerin onu darp ettiğini, askerlerin damadını "bir askerin silahını çalmaya teşebbüs etmekle suçlayarak" gözaltına aldığını ve ellerini kelepçeleyip gözlerini bağladıklarını anlattı. Her ikisi birkaç saat sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Ahmed Şekarne ise kayınvalidesinin askerler tarafından alıkonulduğunu görünce onlara yetişmeye çalıştığını, bir yerleşimcinin kendisini ağır şekilde darbettiğini söyledi. Ahmed, zeytin hasadının Filistinliler için aile dayanışması ve ortak emek anlamı taşıdığını vurguladı.

Zeytin Hasadının Önemi ve Baskılar

Resmiye, zeytin hasadının hem ekonomik hem de kültürel önemine dikkat çekerek, "Bundan daha sefil bir hayat görmedim. Bütün bir yıl hasat mevsiminin gelmesini bekliyoruz. Ama bundan men ediliyoruz, neden? Bu, zulümdür." dedi. Evlerin çoklu aileleri barındırdığını ve zeytin gelirine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Ahmed, zeytin hasadının artık "mutluluk ve dayanışma mevsimi" olmaktan çıkıp, İsrail askerleri ve yerleşimcilerin darp ve saldırı mevsimine dönüştüğünü belirtti. Filistinliler zeytin ağaçlarını çocuklarına nasıl bakacaklarını öğreterek toprağa bağlanmayı amaçlarken, hasat döneminde yaşanan engellemeler bu geleneksel yaşantıyı tehdit ediyor.

Zeytin ağaçlarının tahribi ve Filistinlilerin topraklarına erişimin engellenmesi, bölgede kimlik ve geçim kaynağına yönelik baskının somut örnekleri olarak öne çıkıyor.

