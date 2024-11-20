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Nail el-Bergusi: İsrail Hapishanelerinde 45 Yılını Tamamlayan Filistinli Lider

Filistinli esirlerin önderi Nail el-Bergusi, İsrail hapishanelerinde 45. yılını doldurdu. Bergusi, en uzun süreli siyasi tutuklu olarak dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 22:28
Nail el-Bergusi: İsrail Hapishanelerinde 45 Yılını Tamamlayan Filistinli Lider

Nail el-Bergusi'nin Hapisteki 45 Yılı

"Filistinli esirlerin önderi" olarak tanınan Nail el-Bergusi, İsrail hapishanelerinde 45. yılını doldurdu. Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, 67 yaşındaki Bergusi'nin İsrail hapishanelerindeki en uzun süre kalan siyasi tutuklu olduğunu duyurdu.

1978 Yılından Bugüne

Açıklamada, Bergusi'nin ilk kez 1978 yılında tutuklandığı ve toplamda 34 yıl boyunca kesintisiz hapiste kaldığı belirtildi. İsrail, Bergusi'yi silahlı operasyonlar düzenlemek, İsrail'e karşı çalışan hücreler oluşturmak ve Fetih hareketine üye olmakla suçlamaktadır.

Bir Dönüm Noktası: 2011 Esir Takası

Bergusi, 2011 yılında İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılmıştır. Ancak 2014 yılında, 3 Yahudi yerleşimcisinin kaçırılması ve öldürülmesi olayına tepki olarak yeniden tutuklanmış ve hâlâ parmaklıklar ardında tutulmaktadır.

İşkence ve Tecrit

Bergusi'nin bulunduğu Shata hapishanesi ve diğer birçok hapishanede, benzeri görülmemiş taciz, tecrit, işkence ve şiddete maruz kaldığı belirtilmektedir. Açıklamada, Bergusi'nin ailesiyle bağlantısının kesildiği ve anne ve babasını kaybetmesine rağmen onlara veda etme fırsatı bulamadığı vurgulandı.

Dünya Rekorcusu

Bugün, Bergusi dünyanın en uzun süreli siyasi tutuklusu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiştir. İlk olarak 19 yaşında hapishaneye giriş yaparken, İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan kişi olarak tarihe geçmiştir.

İsrail'in Batı Şeria'daki Ofer Askeri Mahkemesi, 22 Şubat 2017'de Bergusi hakkında müebbet ve 18 yıl hapis cezası vermiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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