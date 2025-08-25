DOLAR
Naim Kasım: 'Hizbullah Silahından Vazgeçmeyeceğiz; Devlet Tekeli Anayasal Değil'

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail çekilmeden ve esirler serbest bırakılmadan silahların devlete teslim edilmeyeceğini, kararın anayasal olmadığını söyledi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 20:27
Naim Kasım: 'Hizbullah Silahından Vazgeçmeyeceğiz; Devlet Tekeli Anayasal Değil'

Naim Kasım: 'Hizbullah Silahından Vazgeçmeyeceğiz; Devlet Tekeli Anayasal Değil'

Kasım, silahların devlete devri konusunda ön koşullarını sıraladı

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, televizyonda yaptığı açıklamada partinin elindeki silahların teslimi konusunda net bir tutum sergiledi. Kasım, silah teslimi meselesini konuşmadan önce 'İsrail’in Lübnan topraklarından çıkarılmasını, saldırıların durmasını, esirlerin serbest bırakılmasını ve yeniden imarın başlamasını' şart koştu.

Kasım, 'Bizi yücelten ve İsrail'den koruyan silahımızdan asla vazgeçmeyeceğiz' sözleriyle Hizbullah'ın silahlarından vazgeçmeyeceğini vurguladı ve hareketin Lübnan ordusuna destek verdiğini öne sürdü.

Ordunun ülkeyi savunmada birincil sorumlu olduğunu belirten Kasım, Lübnan ordusunun silahlandırılması ve İsrail’in Lübnan’dan çıkarılmasında orduya sorumluluk verilmesi gerektiğini söyledi. Kasım, Hizbullah'ın saldırıları önlemediğini; aksine hareketin eylemlerinin İsrail saldırılarına karşı bir tepki olduğunu ifade etti.

Hizbullah lideri, hükümetin silahların devlet tekeline alınması kararını anayasal olmadığını ileri sürdü. Ayrıca, ABD'nin Hizbullah’ın elindeki silahın engellenmesini istediğini savunarak, ABD yönetiminin Lübnan’la oynadığı oyunun güvenilir olmadığını ve ülke için tehlike oluşturduğunu dile getirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirmiş olsa da son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

Bu gelişmelere ilişkin olarak, Tel Aviv'deki Başbakanlık Basın Ofisi daha önce yazılı bir açıklama yapmış; açıklamada, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ı da kapsayacak şekilde ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması ve grupların elindeki silahların toplanması kararına değinilmişti. Açıklamada, Tel Aviv'in Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik çabalarda Beyrut'a destek vermeye hazır olduğu ve Lübnan ordusunun Hizbullah'ın silahsızlandırılması için gerekli adımları atması halinde İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği bölgelerdeki askeri varlığının aşamalı olarak azaltılması dahil bazı adımlar atacağı savunulmuştu.

