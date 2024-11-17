Naim Süleymanoğlu, Memleketi Mestanlı'da Özlemle Anılıyor

Naim Süleymanoğlu, Memleketi Mestanlı'da Anılıyor

Dünya halterinin efsane ismi ve "Cep Herkülü" lakabıyla tanınan Naim Süleymanoğlu, Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Mestanlı ilçesinde vefatının 7. yılında özlem ve saygıyla anılmakta. Mestanlı Belediyesi, şehirdeki spor tesislerine Naim Süleymanoğlu'nun adını verirken, onun çocukluğunu geçirdiği evi de Türkiye'nin katkısıyla müzeye dönüştürdü.

Müze Açılışı ve Anma Etkinlikleri

Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, bu müzenin açılışına dair yaptığı açıklamada, "Naim Süleymanoğlu, Mestanlı'nın, Bulgaristan'ın, Türkiye'nin ve tüm dünyanın gururudur." ifadelerini kullandı. Öte yandan, 18 Kasım'da yapılacak anma etkinliklerinde Mestanlı halkının Naim Süleymanoğlu'na hak ettiği değeri vereceği vurgulandı.

Kazım, "Büyüyen çocuklarımız ve şehrimize gelen tüm konuklarımızın bu müzeyi ziyaret ederek, Naim Süleymanoğlu'nun hayatı ve başarıları hakkında bilgi alabileceklerine inanıyoruz." dedi.

Müzede Naim'in Hayatı ve Başarıları Sergileniyor

Yetkili açıklamalarına göre, müzenin ilk katında Naim Süleymanoğlu’nun doğduğu Ahatlı köyüne ait bir odanın hazırlıkları tamamlandı. Bu katın diğer alanlarında, ünlü haltercinin çocukluk dönemine ait eşyaları, fotoğrafları ve anıları yer alıyor. İkinci katta ise, Naim'in yaşamındaki önemli anlar ve kazandığı başarılar sergileniyor.

Belediye Başkanı Kazım, Naim Süleymanoğlu'nun bıraktığı mirasın genç nesillere aktarılması için çaba göstereceklerini belirtti ve Türkiye'ye bu süreçteki destekleri için teşekkür etti.

Cep Herkülü Hakkında Kısa Bilgi

1967 yılında Bulgaristan'ın Mestanlı ilçesinde doğan Naim Süleymanoğlu, genç yaşta spor kariyerine başlamış ve 46 dünya ve 9 olimpiyat rekoru kırarak adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. 1986 yılında Türkiye'ye iltica eden Naim, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında "Yılın Haltercisi" unvanını kazanmıştır. 2017 yılında İstanbul'da yaşamını yitiren Naim Süleymanoğlu, halter sporuna kattığı değerlerle daima hatırlanacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Dünya halterinin efsane ismi, "Cep Herkülü" lakabına layık görülen olimpiyat ve dünya şampiyonu Naim Süleymanoğlu, çocukluğunun geçtiği Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Mestanlı ilçesinde vefatının 7. yılında hasret ve saygıyla anılıyor. Mestanlı Belediyesi, şehirdeki spor tesislerine Naim Süleymanoğlu'nun adını verdi ve heykelini dikti. Belediye, Süleymanoğlu'nun çocukluğunu geçirdiği evi Türkiye'nin de katkısıyla müzeye çevirdi.

Dünya halterinin efsane ismi, "Cep Herkülü" lakabına layık görülen olimpiyat ve dünya şampiyonu Naim Süleymanoğlu, çocukluğunun geçtiği Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Mestanlı ilçesinde vefatının 7. yılında hasret ve saygıyla anılıyor. Mestanlı Belediyesi, şehirdeki spor tesislerine Naim Süleymanoğlu'nun adını verdi ve heykelini dikti. Belediye, Süleymanoğlu'nun çocukluğunu geçirdiği evi Türkiye'nin de katkısıyla müzeye çevirdi.