Naip Barajı'nda Kritik Su Düşüşü: Tekirdağ'da Kuraklık Alarmı

Tekirdağ'daki Naip Barajı'nda 21 milyon m³ kapasiteli barajın suyu kuraklık nedeniyle yaklaşık 1 milyon m³'e geriledi; TESKİ tasarruf ve ek önlemler alıyor.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 13:02
Tekirdağ'da içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan Naip Barajı'nda kuraklığın etkisiyle su çekilmesi devam ediyor. Bölgedeki baraj ve göletlerin su seviyeleri belirgin biçimde azaldı.

Barajdaki durum

Naip Mahallesi'nde inşa edilen ve 21 milyon metreküp su kapasitesine sahip barajda, bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle su seviyesi 1 milyon metreküp seviyesine geriledi.

TESKİ'den açıklama

TESKİ Genel Müdürü Mehmet Ali Şişmanlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada: "Kuraklıktan dolayı Naip Barajı son yılların en düşük seviyesine ulaştı. Naip için sıkıntılı günleri yaşıyoruz. Ölü hacimden özel bir terfi istasyonuyla su almaya devam ediyoruz. Şu anda barajda yaklaşık 1 milyon metreküp civarında su kaldı. Bunu da tasarruflu kullanarak yağışlı mevsimlere kadar süreyi uzatmaya çalışıyoruz." dedi.

Alternatif kaynaklar ve uyarılar

Şişmanlar, su sorununun her geçen yıl daha fazla hissedildiğini vurgulayarak, "İlk defa bu seviyeye indi" ifadesini kullandı. "Tekirdağ'da asıl su kaynakları yeraltı suları. Burada yüzde 88 yeraltı sularını kullanıyoruz," diye konuştu ve yeraltı su seviyelerindeki azalmaya dikkat çekti.

Geçen yıldan bu yana yeni kuyular açarak ve mevcut kuyulardaki verimliliği artırarak su sorununun kontrol altında tutulmaya çalışıldığını aktaran Şişmanlar, "Önümüzdeki yıllarda ciddi kuraklık bekleniyor. Eğer yeterli yağış olmazsa, barajları dolduramazsak önümüzdeki yaz ciddi su sıkıntısı yaşayacağız gibi görünüyor. Bunun için ilave tedbirler alıyoruz." uyarısında bulundu. Ayrıca vatandaşlara suyu tasarruflu kullanma çağrısı yaptı.

