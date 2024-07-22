Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Nairobi'de Devrilen Kamyondaki Zehirli Kimyasallar Çalındı

Kenya'da devrilen kamyondaki sodyum siyanür bidonları çalındı, yetkililer halkı uyardı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 17:02
Nairobi'de Devrilen Kamyondaki Zehirli Kimyasallar Çalındı

Kenya'da Tehlikeli Olay

Kenya'nın başkenti Nairobi yakınlarında bir kamyon devrildi ve kazanın hemen ardından sodyum siyanür dolu bidonlar çalındı. Sağlık yetkilileri, bu zehirli kimyasalların bulunması için halktan yardım istedi.

Halkın Güvenliği Tehlikede

Yerel yetkililere göre, devrilen kamyondan çalınan bidonlar, olay yerine koşan vatandaşlar tarafından alındı. Sodyum siyanür, çok küçük miktarlarda bile yutulduğunda ya da solunduğunda ölümcül olabileceği gibi, çevre için de ciddi tehlikeler arz ediyor.

Uyarılar ve Önlemler

Hükümet yetkilileri, Nairobi-Nakuru otoyolu üzerindeki bölgeden uzak durulması konusunda halka çağrıda bulundu. Bu tür kimyasalların kontrolsüz bir şekilde ele geçirilmesi, toplumsal güvenlik açısından büyük bir risk oluşturuyor ve yetkililer durumu ciddiyetle takip ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Maaşı yetmeyen emeklilere can suyu geldi! Bu geceden itibaren 32 bin TL ödeme verilecek

Günlük araç kiralamada kaçırılmayacak indirim fırsatı! İşte tarihler ve detaylar...

3 KG yoğurt 80 TL’den düştü! Tarım Kredi’de dev kampanya bitti bitiyor

Emeklilikte yaş şartı nirvanaya çıkıyor! Hemen emekli olsam diyenler kabusu yaşayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Siyasetçi olmak için ideal burçlar açıklandı! 4 burç liderlik özellikleriyle öne çıkıyor

Toyota'dan efsane teklif: 175.000 TL bedava üstelik faizler %0,99’a düşürüldü!

Emeklilikte yaş şartı nirvanaya çıkıyor! Hemen emekli olsam diyenler kabusu yaşayacak

Günlük araç kiralamada kaçırılmayacak indirim fırsatı! İşte tarihler ve detaylar...

Altını, doları, kripto parası olanlara flaş uyarı! O tarihe kadar elinden çıkaran oh çekecek

Kooperatiflere yönelik yeni destek programı başlıyor! İşte detaylar...

Maaşı yetmeyen emeklilere can suyu geldi! Bu geceden itibaren 32 bin TL ödeme verilecek

3 KG yoğurt 80 TL’den düştü! Tarım Kredi’de dev kampanya bitti bitiyor

Fiat o modelinde fiyatı düşürdükçe düşürdü! Bütçesi 500 bin TL olan koşa koşa almaya gidecek

32’li tuvalet kağıdı 119 TL! Bugün son defa raflarda bulunuyor

Temmuz ayı bitmeden ev ve araba alacak burçlar! Şans bu kez onlardan yana olacak

Şikayet eden parasını geri alacak! Meğer yıllardır hep fazladan ödenmiş