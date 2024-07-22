Nairobi'de Devrilen Kamyondaki Zehirli Kimyasallar Çalındı

Kenya'da Tehlikeli Olay

Kenya'nın başkenti Nairobi yakınlarında bir kamyon devrildi ve kazanın hemen ardından sodyum siyanür dolu bidonlar çalındı. Sağlık yetkilileri, bu zehirli kimyasalların bulunması için halktan yardım istedi.

Halkın Güvenliği Tehlikede

Yerel yetkililere göre, devrilen kamyondan çalınan bidonlar, olay yerine koşan vatandaşlar tarafından alındı. Sodyum siyanür, çok küçük miktarlarda bile yutulduğunda ya da solunduğunda ölümcül olabileceği gibi, çevre için de ciddi tehlikeler arz ediyor.

Uyarılar ve Önlemler

Hükümet yetkilileri, Nairobi-Nakuru otoyolu üzerindeki bölgeden uzak durulması konusunda halka çağrıda bulundu. Bu tür kimyasalların kontrolsüz bir şekilde ele geçirilmesi, toplumsal güvenlik açısından büyük bir risk oluşturuyor ve yetkililer durumu ciddiyetle takip ediyor.