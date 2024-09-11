Nairobi Havalimanı'nda Grev Tuhaftı

Nairobi Havalimanı'nda Grev Başladı

Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı, işçilerin protesto gösterileri nedeniyle hizmetlere kapandı. İşçiler, havalimanının Hindistan merkezli Adani Grubu'na kiralanmasını kınayarak süresiz grev başlattı.

Grev, Uçuşları Etkiliyor

Kenya Havacılık İşçileri Sendikası (KAWU), hükümetin bu kiralama kararını protesto etmek amacıyla harekete geçti. Grev nedeniyle birçok uçuşta büyük aksaklıklar yaşanırken, yüzlerce yolcu havalimanında mahsur kaldı.

KAWU'dan Açıklama

KAWU, kamuoyuna yaptığı açıklamada, Yüksek Mahkeme'nin havalimanının Adani Grubu'na devrini durdurmasına rağmen, hükümetin bu konuda harekete geçmemesi nedeniyle grevin süreceğini belirtti.

Hükümetin Savunması

Kenya hükümeti ise Adani Grubu ile yapılan anlaşmanın havalimanının modernizasyonu açısından kritik bir öneme sahip olduğunu savunarak, bu durumu kamuoyuna duyurdu.