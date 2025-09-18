Nakab'da silahlı saldırı: Filistin asıllı 3 kardeş hayatını kaybetti

Nakab'da silahlı saldırıda Filistin asıllı 3 kardeş yaşamını yitirdi

Olay ve kurbanlar

İsrail’in güneyindeki Nakab bölgesinde, Şakib es-Selam beldesi yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda İsrail vatandaşı Filistinli 3 kardeş hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, sabahın erken saatlerinde gerçekleşen saldırıda 20’li yaşlardaki Süleyman, Sakr ve Musab el-Kadi et-Tarabin kardeşler öldürüldü.

Toplumsal etki ve resmi veriler

Olayla birlikte, İsrail’deki Arap toplumunda yıl başından bu yana işlenen cinayetlerde ölenlerin sayısı 185 olarak kaydedildi. Bunların 183’ü Arap vatandaşı, 2’si ise ikamet izniyle ülkede bulunan kişilerden oluşuyor. Hayatını kaybedenler arasında 19 kadın ve 18 yaş altı 3 çocuk da bulunuyor.

Resmi verilere göre, öldürülenlerin 154’ü silahla vurularak hayatını kaybetti. Bunlar arasında 9 kişi ise İsrail polisi tarafından öldürüldü.

Bu veriler, İsrail’de Arap toplumuna yönelik artan şiddet ve suç oranlarını ortaya koyarken, İsrail polisinin cinayetleri önlemesi ve failleri yakalaması konusunda yetersiz kaldığı yönündeki eleştirilerin doğruluğunu güçlendiriyor.