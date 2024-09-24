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Nalbulans ile Sahipsiz Hayvanlara Ücretsiz Tırnak Bakımı

Elbistan'da Kenan Kaya, 'Nalbulans' ile sahipsiz hayvanların tırnak bakımını ücretsiz yapıyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:28
Nalbulans ile Sahipsiz Hayvanlara Ücretsiz Tırnak Bakımı

Nalbulans ile Sahipsiz Hayvanlara Ücretsiz Tırnak Bakımı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde nalbantlık yapan Kenan Kaya, geliştirdiği seyyar sistem ile hayvanlara ücretsiz tırnak bakımı hizmeti sunuyor.

Hayvanlar İçin Ücretsiz Bakım

Kaya, "Nalbulans" adını verdiği mobil sistemi ile Elbistan, Ekinözü, Nurhak ve Afşin ilçelerini ziyaret ederek, sahipsiz eşek, at ve katırların tırnak bakımlarını yapıyor.

Nalbantlık Mesleğinin Geleceği

Unutulmaya yüz tutan nalbantlık mesleğinin Elbistan'daki tek temsilcisi olan Kaya, "Hayvanların tırnaklarının uzaması veya hastalanması ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" diyerek, bu konuda farkındalık oluşturuyor.

Hayvanların Sağlığı İçin Üç Yılda Bir Bakım

Kaya, hayvanların da insanların el ve ayakları gibi tırnak bakımına ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Hayvanların tırnaklarına taş ve çakıl girmesi sonucu ciddi yaralar oluşabiliyor. Yılda 2 veya 3 kez bakım yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye Genelinde Destek

"Nerede sahipsiz bir hayvan varsa, bakımını ücretsiz yapmaktan mutluluk duyarım. Bu çabalar, hayvanların daha sağlıklı yaşam sürmesine yardımcı oluyor" diyen Kaya, tüm Türkiye'deki sahipsiz hayvanların bakımına destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde nalbantlık yapan Kenan Kaya, kendi tasarladığı seyyar sistemle...

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde nalbantlık yapan Kenan Kaya, kendi tasarladığı seyyar sistemle mahalle mahalle gezerek sahipsiz hayvanların tırnak bakımlarını ücretsiz yapıyor. "Nalbulans" adını verdiği seyyar sistem kuran Kaya, Elbistan, Ekinözü, Nurhak ve Afşin ilçelerini gezerek eşek, at, katır gibi hayvanların tırnak bakımlarını gerçekleştiriyor. Kaya, açıklamada bulundu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde nalbantlık yapan Kenan Kaya, kendi tasarladığı seyyar sistemle...

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde nalbantlık yapan Kenan Kaya, kendi tasarladığı seyyar sistemle mahalle mahalle gezerek sahipsiz hayvanların tırnak bakımlarını ücretsiz yapıyor. "Nalbulans" adını verdiği seyyar sistem kuran Kaya, Elbistan, Ekinözü, Nurhak ve Afşin ilçelerini gezerek eşek, at, katır gibi hayvanların tırnak bakımlarını gerçekleştiriyor. Kaya, açıklamada bulundu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde nalbantlık yapan Kenan Kaya, kendi tasarladığı seyyar sistemle...

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde nalbantlık yapan Kenan Kaya, kendi tasarladığı seyyar sistemle mahalle mahalle gezerek sahipsiz hayvanların tırnak bakımlarını ücretsiz yapıyor. "Nalbulans" adını verdiği seyyar sistem kuran Kaya, Elbistan, Ekinözü, Nurhak ve Afşin ilçelerini gezerek eşek, at, katır gibi hayvanların tırnak bakımlarını gerçekleştiriyor. Kaya, açıklamada bulundu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde nalbantlık yapan Kenan Kaya, kendi tasarladığı seyyar sistemle...

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde nalbantlık yapan Kenan Kaya, kendi tasarladığı seyyar sistemle mahalle mahalle gezerek sahipsiz hayvanların tırnak bakımlarını ücretsiz yapıyor. "Nalbulans" adını verdiği seyyar sistem kuran Kaya, Elbistan, Ekinözü, Nurhak ve Afşin ilçelerini gezerek eşek, at, katır gibi hayvanların tırnak bakımlarını gerçekleştiriyor. Kaya, açıklamada bulundu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde nalbantlık yapan Kenan Kaya, kendi tasarladığı seyyar sistemle...

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde nalbantlık yapan Kenan Kaya, kendi tasarladığı seyyar sistemle mahalle mahalle gezerek sahipsiz hayvanların tırnak bakımlarını ücretsiz yapıyor. "Nalbulans" adını verdiği seyyar sistem kuran Kaya, Elbistan, Ekinözü, Nurhak ve Afşin ilçelerini gezerek eşek, at, katır gibi hayvanların tırnak bakımlarını gerçekleştiriyor. Kaya, açıklamada bulundu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde nalbantlık yapan Kenan Kaya, kendi tasarladığı seyyar sistemle...

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde nalbantlık yapan Kenan Kaya, kendi tasarladığı seyyar sistemle mahalle mahalle gezerek sahipsiz hayvanların tırnak bakımlarını ücretsiz yapıyor. "Nalbulans" adını verdiği seyyar sistem kuran Kaya, Elbistan, Ekinözü, Nurhak ve Afşin ilçelerini gezerek eşek, at, katır gibi hayvanların tırnak bakımlarını gerçekleştiriyor. Kaya, açıklamada bulundu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde nalbantlık yapan Kenan Kaya, kendi tasarladığı seyyar sistemle...

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde nalbantlık yapan Kenan Kaya, kendi tasarladığı seyyar sistemle mahalle mahalle gezerek sahipsiz hayvanların tırnak bakımlarını ücretsiz yapıyor. "Nalbulans" adını verdiği seyyar sistem kuran Kaya, Elbistan, Ekinözü, Nurhak ve Afşin ilçelerini gezerek eşek, at, katır gibi hayvanların tırnak bakımlarını gerçekleştiriyor. Kaya, açıklamada bulundu.

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