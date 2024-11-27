Namibya'da Genel Seçimler: Sandık Başında 1,5 Milyon Seçmen

Namibya'da Genel Seçimler Başladı

Güney Afrika'nın önemli ülkelerinden biri olan Namibya, halkının cumhurbaşkanı ve Ulusal Meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitmesiyle seçim sürecine odaklandı.

Yaklaşık 1,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, 21.00'e kadar devam edecek. Bu, Namibya'nın bağımsızlığını kazandığı 1990 yılından bu yana gerçekleştirilen 7. genel seçim olma özelliğini taşıyor.

Seçim Detayları ve Sonuçlar

Seçimlerde, 104 sandalyeli Ulusal Meclis'in 96 üyesinin yanı sıra, 8 üyesi daha sonra cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından, resmi olmayan sonuçların kademeli olarak açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Adayları Ve Rekabet

Bu yılki cumhurbaşkanlığı seçimleri iki turda yapılacak ve toplamda 15 aday yarışacak. İktidarda olan Güney Batı Afrika Halkları Örgütü (SWAPO) adayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Netumbo Nandi-Ndaitwah, eğer seçimi kazanırsa ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olacak.

Ndaitwah'ın karşısındaki önemli rakipleri ise, ana muhalefet partisi Popüler Demokrat Hareketi (PDM) adayı McHenry Venaani ve Değişim için Bağımsız Vatanseverler (IPC) partisi adayı Panduleni Itula. Bu seçim, siyasi arenada hareketlilik yaratacak gibi görünüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.