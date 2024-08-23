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Namibya'da Kuraklık Nedeniyle 700 Vahşi Hayvan İtlaf Edilecek

Namibya'daki kuraklık nedeniyle 700'den fazla vahşi hayvanın itlafı kararlaştırıldı, bakanlık besin kaynaklarını korumayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 20:37
Namibya'da Kuraklık Nedeniyle 700 Vahşi Hayvan İtlaf Edilecek

Namibya'da Zorlu Kuraklık Koşulları

Namibya, El Nino hava olayının etkisiyle yaşadığı şiddetli kuraklık nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Hükümet, bu durumu aşmak amacıyla ulusal parklarında 700'den fazla vahşi hayvanın itlaf edileceğini duyurdu.

Bakanın Açıklamaları

Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanı Pohamba Shifeta, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kuraklık nedeniyle hayvanlar arasında kaynak kıtlığı yaşanıyor. Bu durumu kontrol altına almak ve toplumun besin ihtiyacını karşılamak için 83 fil, 30 su aygırı ve 300 zebra dahil olmak üzere 700'den fazla hayvanı avlayarak itlaf edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rekabet ve Hayatta Kalma Mücadelesi

Shifeta, kuraklığın su kaynaklarını azalttığını ve bu durumun hayvanlar arasında kaynaklar için rekabete neden olduğunu belirtti. Bu rekabetin bazı türlerin hayatta kalmasını tehdit ettiğini vurguladı.

Kararın Nedenleri ve Önemi

Bakan, bu kararın uzun bir değerlendirme sürecinin sonucunda alındığını ve yaşanan krizi önlemek adına bu adımın hayati bir öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.

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