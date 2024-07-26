Namibya'dan Vize Zorunluluğu: ABD, İngiltere ve 31 Ülkeye Uygulanacak

Namibya'dan Yeni Vize Düzenlemesi

Güney Afrika’nın önemli ülkelerinden biri olan Namibya, ABD, İngiltere ve AB ülkelerinin de arasında bulunduğu 33 ülkenin vatandaşlarına vize zorunluluğu getirdi.

Hükümet Açıklaması

Namibya’nın İçişleri Bakan Yardımcısı Lucia Witbooi, basına yaptığı açıklamada, vize zorunluluğunun 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağını belirtti. Witbooi, bu kararın gerekçesini de aktardı: "Namibya’nın 33 yıldır vize muafiyeti tanıdığı pek çok ülke, karşılığında olumlu bir adım atmamıştır. Bu durum, iyi niyetimizin neden göz ardı edildiğini sorgulamamıza neden oluyor."

Turizm Sektöründen Tepki

Namibya’nın turizm sektörü temsilcileri, hükümetin aldığı bu kararı büyük bir hayal kırıklığı ile karşıladı. Namib Çölü ve Etosha Ulusal Parkı gibi doğal güzelliklere sahip olan ülke, özellikle Batı ülkelerinden gelen turistlerle dolup taşmakta. Ancak yeni vize düzenlemesi, bu durumu etkileyebilir.

Vize Ücretleri Artıyor

Yeni düzenleme ile birlikte vize başvuru ücreti, Namibya Doları'nın güncel kur karşılığı ile 65 dolardan 86 dolara yükselebilir. Ayrıca, Türkiye ile Namibya arasında mevcut olan vize zorunluluğu da devam etmekte.