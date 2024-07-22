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Nancy Pelosi'den Kamala Harris'e Destek

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Biden'ın yerine geçen Harris'e destek verdi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 21:17
Nancy Pelosi'den Kamala Harris'e Destek

Pelosi'den Harris'e Açık Destek

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Joe Biden’ın adaylıktan çekilmesinin ardından yerine işaret ettiği Başkan Yardımcısı Kamala Harris’e destek vereceğini açıkladı.

Biden’ın Liderliğine Övgü

Pelosi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Biden’ın liderliğine övgülerde bulunarak, "Ülkemizin en önemli başkanlarından biri olan Başkan Biden, yalnızca tarihin doğru tarafında değil, geleceğin de doğru tarafında yer aldı." ifadelerini kullandı.

Harris’in Adaylığına Destek

Pelosi, Harris’in adaylığını destekleyerek, "Bugün, ülkemizin geleceğine dair büyük bir gurur ve sınırsız bir iyimserlikle, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ABD başkanlığına aday olmasını destekliyorum. Başkanlık için Kamala Harris'e olan coşkulu desteğim resmi, kişisel ve polittiktir." dedi.

Harris’in Rolü ve Seçim Gücü

Harris’i çalışan ailelerin savunucusu ve kadınların seçme hakkı için mücadele eden biri olarak nitelendiren Pelosi, Kasım ayında yapılacak seçimlerde Harris’in Demokratları zafere taşıyacağına olan inancının tam olduğunu dile getirdi. Pelosi, "Demokrat Parti'de çeşitliliğimiz ve birliğimiz bizim gücümüzdür. Şimdi birlik olmalı ve Donald Trump'ı büyük bir şekilde yenmek ve Kamala Harris'i ABD'nin bir sonraki başkanı olarak coşkuyla seçmek için zafere doğru ilerlemeliyiz." şeklinde yorum yaptı.

Biden'ın Çekilme Duyurusu

Başkan Biden, 5 Kasım’da gerçekleşecek başkanlık seçimleri için adaylıktan çekildiğini duyurmuş ve yerine geçecek isim olarak da Kamala Harris’e destek verdi. Biden’a, 27 Haziran’da gerçekleşen tartışmadaki performansından sonra, sağlığının bir dönem daha başkanlığa elverişli olmaması gerekçesiyle partinin içinden baskılar yapılmıştı.

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