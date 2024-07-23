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Napoli'de Yaya Geçidinin Çökmesi: 2 Ölü, 10 Yaralı

İtalya'nın Napoli kentinde yaya geçidinin çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 15:30
Napoli'de Yaya Geçidinin Çökmesi: 2 Ölü, 10 Yaralı

Napoli'de Yaya Geçidi Çöktü

İtalya'nın güneyinde yer alan Napoli şehrinde bir sitedeki yaya geçidi çöktü. Olay sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Olayın Detayları

1962-1975 yılları arasında inşa edilen ve daha önce tadilat için gündeme gelen bu site, yaya geçidinin çökmesiyle sarsıldı. Çökme sonucu yaralananlardan 2 çocuğun durumu ise ciddiyetini koruyor ve yoğun bakımda tedavi altına alındıkları bildirildi.

Yetkililerin Müdahalesi

Olay yerine gelen yetkililer, güvenlik açısından sitedeki diğer yaya yollarını da kapatmaya karar verdi ve siteyi tedbir amaçlı boşalttı. Çökmenin nedenine dair soruşturma başlatıldı.

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