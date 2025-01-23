Narin Güran Cinayet Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı

Narin Güran Cinayeti: Gerekçeli Karar Ortaya Çıktı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayeti davasında, mahkeme tarafından hazırlanan 944 sayfalık gerekçeli karar duyuruldu. Sanık Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini dereye sakladığını itiraf ederek, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına

Olayın Gelişimi

Kararda, Narin’in kaybolduğunun 21 Ağustos 2024'teki ihbarlarla anlaşıldığı, ardından devletin tüm imkânlarıyla arama faaliyetlerine başlandığı belirtildi. 8 Eylül 2024'te Narin’in cansız bedenine ulaşılması sonrası, detaylı bir soruşturma süreci yürütüldüğü kaydedildi.

Sanıkların Çelişkili İfadeleri

Sanıkların bu süreçte verdikleri beyanların çelişkili olduğu, Narin’in öldürülme biçimi ve nedenine dair sorulara geçerli cevaplar vermedikleri mahkeme tarafından vurgulandı. ''Sanıkların suçtan kurtulma çabaları, yargılamaların sonuca ulaşmasını engelledi,'' denildi.

Tanık Hediye Güran'ın İfadeleri

Tanık olarak dinlenen Hediye Güran’ın ifadelerinin olayın gerçeklerini gizlemek amacıyla hazırlandığı belirtildi. Hediye’nin, olay günü evde bulunduğuna dair beyanları diğer delillerle çelişmektedir.

Kamera Kayıtları ve Delil Değerlendirmesi

Daran-2 kamera kayıtlarının iyileştirilmiş raporlarında, Narin’in en son görüldüğü yerle ilgili dikkat çekici bulgulara rastlandı. Narin’in cansız bedeninin temizlenmeden önce Arif Güran’ın evine getirilip oradan dereye taşınarak saklandığı ortaya çıkarıldı.

Mahkeme heyeti, daraltılmış baz raporunu da değerlendirerek sanıkların birbirleriyle olan bağlantılarını tespit etti. Sanıkların, olay sonrası dikkati çekmemek için gündelik yaşamlarına devam ettikleri belirti.

Kararın Sonuçları

Mahkemenin 28 Aralık 2024’teki duruşmasında, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran’a ağırlaştırılmış müebbet cezası ve Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesiyle birlikte, tutukluluk halleri devam etme kararı alındı.

Narin Güran cinayeti, toplumsal duyarlılığın ve adalet arayışının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Adaletin yerini bulması için izlenecek sürecin tüm detayları kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecektir.