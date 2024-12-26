Narin Güran Cinayeti Davası'nın İkinci Duruşmasında Tanık İfadesi

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayet Davası Devam Ediyor

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşmasında, amca Erhan Güran tanık olarak dinlendi. Duruşma, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi ve tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ile birlikte Narin'in cansız bedenini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar da yargılandı.

Erhan Güran'ın İfadesinde Şüpheleri Dile Geldi

Mahkeme başkanının, "Önceki celse evine kamera taktırmanızı, 'Birileri bir şey yapar, üzerimize atmasın diye tedbir amaçlı taktırdım.' dediniz. Keşke o zaman toplantı olduğunu söyleseydin," şeklindeki sorusuna yanıt veren Erhan Güran, "Kamera taktırmamızın nedeni iftiralara maruz kalmamak için. Ahmet'i (Tavşantepe Mahallesi'nde çobanlık yapan Ahmet A) çağırdım. Kızımız kayıp, bize yardımcı ol dedim. O da 'Ben görmedim.' dedi. Sonra kaçtı," dedi.

Erhan Güran, şüpheli hareketleri nedeniyle Ahmet A'dan şüphelendiğini, ancak herhangi bir senaryo çizmeyeceklerini belirtti. "Ailemizde kesinlikle bir senaryo yok. Çobanı dinlememiz kesinlikle şüpheli hareketlerinden kaynaklıydı," şeklinde açıklama yaptı.

Şüpheli Davranışlar Üzerine Sorular

Mahkeme başkanının, "Neden ilk celse çobanı çağırdığınızı söylemediniz?" sorusuna Erhan Güran, "O zaman aklıma gelmedi. Gizlediğimiz hiçbir şey yok," yanıtını verdi. Daha sonra savcının, "Çobanı dövmek için arka tarafa gittiniz mi?" sorusunu sorması üzerine, "Çoban o sırada 'Ben Erhan'a konuşacağım,' dediği için gittim," diye yanıtladı.

Son olarak, tutuklu sanıkların avukatlarının sorularını cevaplandıran Erhan Güran, "Daha önce kimseyi sorguladınız mı?" sorusuna Şeyma Kaya'ya soru sorduğunu ve çelişkili bilgi verdiğini aktardı.

Duruşma sonunda, müşteki olan baba Arif Güran'ın dinlenmesine geçildi.