Narin Güran Cinayeti Davasında Ağabey Baran Güran Tanık Olarak İfade Verdi

Narin Güran Cinayetinin Davası Devam Ediyor

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, ağabey Baran Güran tanık olarak ifade verdi.

Duruşmanın Detayları

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmalarda, sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile birlikte, Narin'in cansız bedeninin saklandığı iddia edilen Nevzat Bahtiyar ve avukatları da yer aldı. Ağabey Baran Güran, olay günü Diyarbakır'da olduğunu ve kardeşinin kaybolduğunu saat 19.00-20.00 sıralarında öğrendiğini aktardı.

Olayın Araştırılması

Güran, ilk olarak Narin'i caminin çevresinde aramaya başladığını, ardından 112'yi aradıklarını ve su kanalına yöneldiklerini belirtti. Mahkeme heyetinin aile arasında gizli toplantılar yapılıp yapılmadığına dair sorusuna Güran, "Toplantılara gizli olur mu? Etrafta herkesin görebileceği şekilde ne yapılır ki?" diye cevap verdi.

Ağabey Güran, "Kadınların köyde bir araya gelip konuştuklarını duydun mu?" sorusuna ise, "Herkes küçücük bir olayda bile parlıyor. Narin'i kaybettiğimiz için herkesin içi yanıyor." dedi.

Köyde Yaşanan Gelişmeler

Güran, olay günü köydeki bazı kişilerin köye bir araba geldiğini söylediklerini belirterek, Narin'in Kur'an kursundan döndükten sonra kaybolmuş olabileceği ihtimalini ortaya koydu. Avukat Nahit Eren, mahkemede Narin'in cenazesinin durumunu anlatırken, Baran Güran'a, "Kardeşini bu şekilde görmeni istemiyordum." dedi. Bu anlarda ailede gerginlik yaşandı.

Nahit Eren ile Duruşma Anları

Baran Güran, Eren'in söylediklerine itiraz ederek, ailesinin kendisine yeterince destek vermediğini ve yanına getirilmediğini belirtti. Avukat Eren, Baran ile olan geçmiş görüşmelerini hatırlatırken, "Senin kardeşinle cezaevinde yaptığın görüşmeler dosyaya delil oldu." şeklinde konuştu.

Güran, sosyal medyada birçok yalan haber yayınlandığını ve bu durumun kendisini rahatsız ettiğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı temsil eden avukatın, "Kardeşine ne olduğunu düşünüyorsun?" sorusuna Güran, kardeşinin Nevzat Bahtiyar tarafından kaçırılmış olabileceğini öne sürdü.

Duruşmada Yaşanan Tartışmalar

Baran Güran, avukatın annesi ile amcası arasındaki ilişkiyi sorması üzerine, "Konu Narin olunca annem kimseyi korumuyor." şeklinde ifade verdi. Duruşmada farklı görüşler öne çıkarken, aile içindeki gerilimler gün yüzüne çıktı. Dava süreci, diğer tanıkların dinlenmesiyle devam edecek.