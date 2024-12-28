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Narin Güran Cinayeti Davasında Anne Yüksel Güran Savunma Yaptı!

Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasında sanık anne Yüksel Güran, suçlamaları reddederek duygusal bir savunma yaptı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 15:48
Narin Güran Cinayeti Davasında Anne Yüksel Güran Savunma Yaptı!

Narin Güran Cinayeti Davası

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayet davasının ikinci duruşması, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Duruşmada, tutuklu sanık anne Yüksel Güran duygu dolu bir savunma yaptı.

Sanık Anne Yüksel Güran'ın Duruşmadaki İfadesi

Yüksel Güran, duruşma sırasında ilk gün kendisine başsağlığı dileyen bir kadından etkilenerek, "Sanki dünyalar benim oldu çünkü kimse bana, 'Başın sağ olsun.' demedi. Anayım ve evladımı kaybettim. Ben ve oğlum, şu an katil olarak gösteriliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aile içindeki şiddeti reddeden Güran, "Evimizde hiçbir zaman şiddet olmadı. Kızımı 17 yıl önce kaybettim ve o zaman da suçlandım. Ben suçsuzum!" dedi.

Aynı Gün Yaşanan Gelişmeler

Güran, savunmasına devam ederken, oğlunun duruşma salonundan çıkarılmasına dikkat çekti. "Narin, en son Kur'an kursuna gitti. Yemin ederim ki onu görmedim, eve gelmedi. O gün eve kimse gelmedi," dedi.

Yüksel Güran ayrıca, "Kızıma gelinlik giydirmeme izin vermediler. Kefenini, mezarını bile görmedim. Neden bana inanmıyorsunuz?" diyerek duygusal bir çağrıda bulundu.

Namus Üzerine Aile İfadesi

Güran, tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar’a dönerek, "Bu niye bize yapıyorsun? Kızımı vahşi şekilde kaybettim, ben nasıl bir anneye iftira atarsın?" diye sordu. Anne Yüksel, "Bana ceza kesin, çünkü evde Narin’in anıları var. En azından mezarını göreyim!" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Duruşma, Yüksel Güran'ın savunmasının ardından bir süreliğine duraklatıldı.

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