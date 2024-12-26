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Narin Güran Cinayeti Davasında Avukatlar Savunma Yaptı

8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayeti davasının ikinci duruşmasında avukatlar mütalaaya karşı savunma yaptı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 23:56
Narin Güran Cinayeti Davasında Avukatlar Savunma Yaptı

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklu 4 sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması gerçekleştirildi. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, cumhuriyet savcısının okuduğu mütalaanın ardından avukatlar savunmalarını yaptı.

Nahit Eren: Gerçekler Açıklanmalı

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı avukat Nahit Eren, Narin’in Tavşantepe Mahallesi'nde cinayete kurban gittiğini belirterek, olayın çözülmesi gerektiğine dikkat çekti. Eren, sosyal medyada paylaşılan faturaların ve Salim Güran’ın cinayet anındaki hareketlerinin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Eren, özellikle havale işlemlerine dair verilerin tutarsız olduğunu vurgulayarak, “Salim Güran'ın cep telefonundaki verilerin belli bir süreçte kaybolması dikkat çekici.” dedi. Eren, havale işlemlerinin hangi saatte yapıldığına dair detayları paylaşarak, “Bu dosyada maalesef hiç kimse bize gerçeği anlatmıyor.” şeklinde konuştu.

Gözlemlenen Anormallikler

Eren, mahkeme salonunda izlettikleri görüntülerle ilgili olarak, “Ulusal Kriminal'e dosyayı gönderdik. 15.34’te köyden geçen araçları tespit ettik, Ancak tanık beyanlarıyla çelişen durumlar var.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, adım sayar uygulaması üzerinden de Salim Güran’ın hangi saatlerde nerede olduğunu izah etmeye çalıştıklarını belirten Eren, “GPS kaydı açık değilse konum bilgisi tespit edilemiyor.” dedi.

Fail Arayışı ve Delil Talebi

Eren, “Bana göre cinayetin yaşandığı o bölgede başka kişiler de var. HTS kayıtları bu durumu destekliyor.” diyerek, cinayete dair fail arayışlarının yetersiz olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, “Bu dosyadaki en kritik olay kadınların kavgasıdır.” ifadesini kullanarak, aile bireylerinin odaklanması gerekenin yas tutmak değil, adalet sağlamak olduğunu savundu.

Sonuç olarak, Eren, sanıkların yeterli delil doğrultusunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının savunmalarına geçilmesiyle devam edildi.

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