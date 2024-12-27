Narin Güran Cinayeti Davasında Avukatların Savunmaları Devam Ediyor

Diyarbakır'daki Narin Güran Cinayeti Davasında Gelişmeler

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık ağabey Enes Güran'ın avukatları savunma yaptı. Duruşmaya yarın saat 10.00'da devam edilecek.

Duruşma Ayrıntıları

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davanın süreci, duruşmada savunma yapan avukatların ifadeleri ile devam ediyor.

Avukatların Savunma İfadeleri

Avukat Mahir Akbilek, iddianame ve mütalaada net bir delil bulunmadığını ifade ederek, "Olası kast var ama olası fail yok" dedi. Akbilek, olay günü kaydedilen görüntülerin Narin ile ilgili olduğunu düşündüğünü belirtti.

Akbilek, Nevzat Bahtiyar'ın her ifadesinde yalan söylediğini iddia etti ve maddi delillerin bulunması gerektiğini vurguladı. "Enes haksız yere cezaevinde tutulmaktadır" diyerek müvekkilinin aklanmasını talep etti.

Diğer bir savunma avukatı Muhammet Fatih Demir ise Narin'in abisi Enes için acımasız olmamak gerektiğini dile getirerek, "Yargı makamlarından adalet istiyoruz" dedi. Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerinin tutarsız olduğunu öne sürdü.

Avukat Recep Kızılok ise olay yerinde yaşanan bir yangının aile tarafından örtbas edilmeye çalışıldığına dair iddialarda bulundu. Müvekkili Enes'in gözündeki morluk ve kolundaki ısırık gibi izlerin, yargılanmasının sebeplerinden biri olduğunu belirterek, somut delil bulunmadığını ifade etti.

Duruşma Devam Edecek

Duruşmaya yarın saat 10.00'da devam edilmesi kararlaştırıldı. Dava ile ilgili gelişmeler ve hukukî süreç, kamuoyunun yakın takibinde olmaya devam edecek.