Narin Güran Cinayeti Davasında Baba Arif Güran'ın İfadesi

Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayet davasında, baba Arif Güran, "müşteki" sıfatıyla dinlendi. Duruşma, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Tutuklu sanıklar arasında yer alan Nevzat Bahtiyar, ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran ve amca Salim Güran, kendilerine yöneltilen suçlamalarla ilgili savunmada bulundu.

Baba Güran’ın İfadesi

Baba Arif Güran, şikayetçi olduğunu ve davada yer almak istediğini ifade etti. Mahkeme başkanının, "Sizce kızınızı kim öldürdü?" sorusuna Güran, şunları söyledi: "Herkes bir şeyler söylüyor. O akşam köye geldiğimde yaklaşık 6 gün boyunca uyumadım ve yemek yemedim. Bu sebeple unutkanlık ve halsizlik yaşadım. Kızımın kaybolmasına dair telefonlarım sosyal medyada dolaşmaya başladı. Bu durum beni daha da endişelendirdi."

Olay Gecesi ve Şüpheliler

Narin’in kaybolduğu gün, Bismil ilçesinde olduğunu belirten Güran, köyde arama çalışmaları yapıldığını aktardı. O akşam köpeğin evinin arkasındaki bir kanala yoğunlaştıklarını anlattı. Yaklaşık 50 kişiyle birlikte köyün arka tarafında aramalar yapıldığını ifade eden Güran, "Köpek mısır tarlasından koku almıştı. Amcamın oğlu trafik kazası olduğunu söyledi ve 'Mezarlığın oraya gel.' dedi. Jandarma, kızımın fotoğrafını bana gösterdi ama onu hemen tanıyamadım. Hastaneye gittiğimde kızımın kaybolduğunu anladım." dedi.

Şüphelerin Yönü

Mahkeme başkanı, "Şüphelendiğiniz biri oldu mu?" sorusuna Güran, "Nevzat Bahtiyar benim karşımdadır." yanıtını verdi. Aralarında yaşanan bir araç satışının litigi sonucunda gerginlik yaşandığını belirtip, "Bana haksızlık yapıldığına inanıyorum." diye ekledi. Güran, cinayetle ilgili hiçbir insanın kızı için bu kadar ileri gideceğini düşünmediğini belirtti.

Devletin Rolü ve İçsel Duygular

Mahkeme başkanının devletin olaya ilişkin çalışmalarını sorgulaması üzerine Güran, "Camerasım olmadığı için kendi başıma bakamam. Ancak evimin önünde bir kamera mevcut. Bu olayda devletin tüm imkânlarını kullandığını biliyorum ama benim kızıma kimlerin zarar verdiğini bilmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Aile İçi İlişkiler

Yardımcı avukatların soruları üzerine, Arif Güran, "Eşimden asla şüphelenmedim çünkü o gün ses tonu oldukça normaldi." açıklamasında bulundu. Oğluna moral vermeye çalıştığını belirten Güran, "Oğlumdur, ona moral vermeyeyim mi?" dedi. Bu sözleriyle, olayın aile dinamiklerine etkisini vurguladı.

Bu dava, Narin Güran'ın kaybolduğu gün ve olayın gelişim süreci üzerinde yoğunlaşmaya devam ediyor. Mahkeme, şüpheliler ve tanıkların ifadelerini toplamak için çalışmalarını sürdürüyor.