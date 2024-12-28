Narin Güran Cinayeti Davasında İkinci Duruşma: Anne Yüksel Güran'ın Avukatlarından Savunma

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin devam eden davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanık anne Yüksel Güran'ın avukatları savunma yaptı. Durum, 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde değerlendiriliyor ve kurul, anne Yüksel ile diğer sanıklar Enes ve Salim Güran'ın yanı sıra Narin'in cansız bedenini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da yargılandığı davanın ilerlemesini takip ediyor.

Anne Yüksel Güran'ın Avukatları Savunmalarını Yaptı

Yüksel Güran'ın avukati Yılmaz Demiroğlu, duruşmada yaptığı savunmada dosya üzerindeki delilsiz senaryoların geçerli olmadığını belirterek, masumiyet karinesinin ihlal edildiğini iddia etti. Demiroğlu, "Anne, kızını mı boğdu, yoksa oğlu bu eylemi gerçekleştirdi de onu mu koruyor?" diyerek savunmasını güçlendirmeye çalıştı. Ayrıca, kayıp vakasını bildirmenin aile bireyleri arasında değil, amca Salim Güran'dan yapıldığını vurguladı.

Demiroğlu, "Hiçbir aile bu kadar kısa sürede cinayeti işleyip, cenazeyi kaybetme durumuna düşmez. Cinayetin aile dışında bir kişi tarafından işlendiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullanarak, Nevzat Bahtiyar'ın beyanlarının tutarsız olduğunu öne sürdü.

Diğer Avukatların İddiaları

Avukat Furkan Çakır, Yüksel Güran'ın masumiyeti ile ilgili deliller olmadığını belirterek, müvekkilinin yargılamada yer almaması gerektiğini savundu. Çakır, "Bu dosyada müvekkilim hakkında ortak hakimiyet kurulamaz," dedi ve Yüksel Güran'ın durumu hakkında net bir hüküm verilemeyeceğine dikkat çekti.

Avukat Doğuş Can Kurucu ise, Yüksel Güran ve ailesinin iftiraya uğradığını ifade ederek, delilleri yok etmeye çalıştığına dair iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Kurucu, Yüksel Güran'ın beraat etmesi gerektiğini belirtti.

Duruşmanın ardından mahkeme bir süre ara verdi.