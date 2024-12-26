Narin Güran Cinayeti Davasında İkinci Duruşma Başladı

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davası

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin olarak tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, tutuklu sanıkların geniş güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla adliyeye getirilmesiyle gerçekleştirildi.

Diyarbakır Adliyesi önüne, duruşma süresince güvenlik önlemleri kapsamında polis bariyerleri yerleştirildi. Duruşmaya katılanlar, adliye önündeki ve içindeki iki ayrı noktada güvenlik aramalarından geçtikten sonra duruşma salonuna alındı.

Duruşmaya Katılanlar ve Tanıkların Kimlik Tespiti

Duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar ile avukatları hazır bulundu. Duruşma, tanıkların kimlik tespiti ile başlarken, tüm süreç kamerayla kayıt altına alınıyor.

Baba Arif Güran duruşmada 'müşteki' olarak yer alırken, 1'i tutuklu 3 kişi 'tanık', Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu avukatları ise 'müşteki kurum' sıfatıyla duruşma salonunda hazır bulundular. Ayrıca, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık da duruşmayı takip edenler arasında yer aldı.

Olayın Arka Planı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, 23 şüpheliden 12'si, aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın da bulunduğu kişiler tutuklandı.

Bütün bu tutuklamalar sonrası, Yüksel, Enes, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı ve 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim'de kabul edildi. Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti.

İlk duruşmanın ardından, cumhuriyet savcısı, hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu. Ayrıca, mahkeme, davanın ikinci duruşması için amca Erhan Güran ve çoban Ahmet A'nın zorla getirilmesine, amca Salim Güran'ın işçisi tutuklu 15 yaşındaki şüpheli R.A'nın ise cezaevinden celbine karar verdi.