Narin Güran Cinayeti Davasında İkinci Duruşma Başladı

Narin Güran Cinayeti Davasında İkinci Duruşma Devam Ediyor

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin devam eden davanın ikinci duruşması, avukatların mütalaaya yönelik savunmalarıyla sürüyor. Tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada avukatlar, sanıkların cezalandırılması yönünde görüşlerini açıkladı.

Baba Arif Güran'ın Avukatı Mücadele Vurgusu Yaptı

Mahkemede ilk olarak söz alan baba Arif Güran’ın avukatı Berat Kocakaya, "Arif Güran, kızını öldürenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istemektedir. Bugün burada hukukun gereklerini yerine getirmezsek, Narin'in katledilmesini aydınlatmamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Barosu Başkanı'ndan Adalet Çağrısı

Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç, davanın önemine değinerek, "Bu dava vesilesiyle birçok sivil toplum kuruluşu ve aktivist duruşmaya katıldı. Olay günü sanıkların Arif Güran'ın evinde bulunduğu HTS kayıtlarıyla kanıtlanmıştır. Narin'in katillerinin bulunması için mücadele ederken Arif Güran ile aynı amaçta toplandık" dedi.

Çelişkili İfadeler Üzerine Dikkat Çekildi

Diyarbakır Barosu avukatı Aydın Özdemir, Enes Güran’ın ifadesindeki çelişkileri dile getirerek, "Enes'in Narin'in kaybolduğu saatle ilgili ifadeleri, cinayete dair bilgili birinin verebileceği türden. Söz konusu ifadelere dayanarak Enes'in, olayın failine doğrudan bir bağlantısı vardır" şeklinde konuştu.

Sanık İfadeleri ve Olası İşbirliği

Erdem Kaya, Salim Güran ve eşinin ifadeleri arasındaki çelişkileri vurgulayarak, "Salim Güran cinayet mahallindeydi ve daha sonra Narin'in cesedinin gizlenmesinde etkili olmuş olabilir. Onun ve diğer sanıkların birlikte hareket ettiklerini düşünüyoruz" dedi.

Duruşma, avukatların mütalaaya ilişkin savunmalarıyla devam etmektedir.