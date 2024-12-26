Narin Güran Cinayeti Davasında İkinci Duruşma Başladı

Narin Güran Cinayeti Davası: İkinci Duruşma Devam Ediyor

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi ve Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu Başkanvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Narin kızımızın yanında durarak, onun hukukunu korumak amacıyla buradayız" dedi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmada, tutuklu sanıklar Yüksel Güran (anne), Enes Güran (ağabey) ve Salim Güran (amca) ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar yargılanıyor.

Adalet İçin Birlikte Mücadele

Katırcıoğlu, duruşmayı izlemek için Diyarbakır'a geldiklerini belirterek, "Dört yaşında bir kız çocuğu torunu olan bir anne olarak bu davayı takip ediyorum. Amacımız, bu tür olayların yaşanmaması ve Narin'in hukukunu korumaktır" ifadelerini kullandı.

Komisyonun, hem bu duruşmayı hem de diğer benzer davaları yakından takip ettiklerini ve gerekli yasal düzenlemeleri yapacaklarını vurgulayan Katırcıoğlu, "Bu vahşeti kim ya da kimler yaptıysa, cezalarını en kısa zamanda en ağır şekilde alması için takipte olacağız" dedi.

Destek ve Teşekkür Mesajları

Katırcıoğlu, basın mensuplarına suçluların ortaya çıkması için gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür ederken, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sürece olan desteğini de önemli bulduğunu belirtti.

Diyarbakır Barosu avukatlarının ve sivil toplum örgütlerinin de bu süreçte aktif destek sağladığını kaydeden Katırcıoğlu, "Narin, Türkiye'nin evladı. Bu yüzden bu davanın takipçisi olacağız" dedi.

Kamuoyuna Mesaj

Katırcıoğlu, Narin davasının diğer vakalardan ayrışan bir durum olduğunu, genellikle en yakınlarının suç duyurusunda bulunduğunu ancak Narin'in yakınlarından böyle bir durum olmadığını belirtti. Devletin hızlı bir şekilde devreye girdiğine dikkat çeken Katırcıoğlu, "Başka Narinler yaşanmaması için mücadelemiz sürecek. Çocuğumuzun üstün yararı bizim için en öncelikli konu" ifadelerini kullanarak, "Kimsenin yanına kar kalmaması için adaletin yerini bulacağına inanıyorum" dedi.