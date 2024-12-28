DOLAR
35,14 0,2%
EURO
36,59 -0,04%
ALTIN
2.956,43 0,02%
BITCOIN
3.331.276,44 -0,42%

Narin Güran Cinayeti Davasında İkinci Duruşma Başladı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayeti davasının ikinci duruşmasında avukat savunmaları dinlendi.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 14:58
Narin Güran Cinayeti Davasında İkinci Duruşma Başladı

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davasında Gelişmeler

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan dört sanığın bulunduğu davanın ikinci duruşması devam ediyor. Duruşma, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi ve tutuklu sanıklar arasında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar yer aldı.

Avukatın Savunması Dikkat Çekti

İkinci duruşmada avukat Mustafa Demir, müvekkili Enes Güran’ın savunmasını yaparak, daraltılmış baz raporu üzerine eleştirilerde bulundu. Demir, "Bu raporu kabul etmiyoruz. Bu rapor denetlenebilir değil," dedi ve devam etti: "Nevzat Bahtiyar, o gün Narin'i kendi ahırına götürdü. Narin'in cansız bedeni bulunan çuval ile ahırda bulunan çuvallardaki seri numaraları ardışık. Bu tesadüf olamaz."

Daha sonra, mahkemede sanık Nevzat Bahtiyar'ın kollukta ifadesi sırasında kaydedilen görüntüler izlendi. Avukat Demir, Nevzat Bahtiyar'ın sürekli yalan beyan verdiğini öne sürerek, "Bu dosyanın karmaşık hale gelmesinin sebebi o," ifadelerinde bulundu.

Savunmada Öne Çıkan Noktalar

Demir, bildiklerinin doğruyu yansıtmadığını belirtirken, kimsenin doğru bildiğini açıklayamadığını vurguladı. "Burada müşterek fail çıkmaz. Korkunç baskı var. İddia ediyorum, başka deliller de var," diyerek dosyada müvekkilinin suçlamalarıyla ilgili somut bir delil bulunmadığını dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı temsilen duruşmaya katılan avukatlar, yalnızca Narin Güran'ı değil, tüm çocukların haklarını koruma amaçlarını ifade ederek, "Narin kızımızın faillerinin ortaya çıkmasını istiyoruz ama bunun yanı sıra tüm çocukların haklarını savunmayı ihmal etmeyeceğiz," açıklamalarında bulundu.

Duruşmada ayrıca, tutuklu sanık anne Yüksel Güran’ın savunmasına geçildi. Davanın seyrine ilişkin gelişmeler, toplumda büyük bir merakla izlenmeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 Hedeflerini Tamamlayarak Sıkıntıları Tarihe Gömeceğiz
2
Narin Güran Cinayeti Davasında İkinci Duruşma Başladı
3
Kadıköy'de Kumar Oynarken Yakalanan 6 Kişiye 38 Bin Lira Ceza Kesildi
4
Bursa'da Kayıp Kişinin Cesedi Denizde Bulundu
5
Bingöl'de Kar Yağışı 191 Yerleşim Yerinin Yolunu Kapatmış Durumda
6
Ağrı'da Çocuklar Kar Eğlencesinin Tadını Çıkardı
7
Antalya'da Bıçaklı Kavga: Hayatını Kaybeden Genç İçin Tutuklama

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak