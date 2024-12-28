Narin Güran Cinayeti Davasında İkinci Duruşma Başladı

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davasında Gelişmeler

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan dört sanığın bulunduğu davanın ikinci duruşması devam ediyor. Duruşma, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi ve tutuklu sanıklar arasında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar yer aldı.

Avukatın Savunması Dikkat Çekti

İkinci duruşmada avukat Mustafa Demir, müvekkili Enes Güran’ın savunmasını yaparak, daraltılmış baz raporu üzerine eleştirilerde bulundu. Demir, "Bu raporu kabul etmiyoruz. Bu rapor denetlenebilir değil," dedi ve devam etti: "Nevzat Bahtiyar, o gün Narin'i kendi ahırına götürdü. Narin'in cansız bedeni bulunan çuval ile ahırda bulunan çuvallardaki seri numaraları ardışık. Bu tesadüf olamaz."

Daha sonra, mahkemede sanık Nevzat Bahtiyar'ın kollukta ifadesi sırasında kaydedilen görüntüler izlendi. Avukat Demir, Nevzat Bahtiyar'ın sürekli yalan beyan verdiğini öne sürerek, "Bu dosyanın karmaşık hale gelmesinin sebebi o," ifadelerinde bulundu.

Savunmada Öne Çıkan Noktalar

Demir, bildiklerinin doğruyu yansıtmadığını belirtirken, kimsenin doğru bildiğini açıklayamadığını vurguladı. "Burada müşterek fail çıkmaz. Korkunç baskı var. İddia ediyorum, başka deliller de var," diyerek dosyada müvekkilinin suçlamalarıyla ilgili somut bir delil bulunmadığını dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı temsilen duruşmaya katılan avukatlar, yalnızca Narin Güran'ı değil, tüm çocukların haklarını koruma amaçlarını ifade ederek, "Narin kızımızın faillerinin ortaya çıkmasını istiyoruz ama bunun yanı sıra tüm çocukların haklarını savunmayı ihmal etmeyeceğiz," açıklamalarında bulundu.

Duruşmada ayrıca, tutuklu sanık anne Yüksel Güran’ın savunmasına geçildi. Davanın seyrine ilişkin gelişmeler, toplumda büyük bir merakla izlenmeye devam ediyor.