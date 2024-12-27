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Narin Güran Cinayeti Davasında İkinci Duruşma: Sanıkların Avukatları Savunmalarını Yaptı

Narin Güran cinayeti davasında, tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın avukatları mahkemede önemli savunmalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 17:46
Narin Güran Cinayeti Davasında İkinci Duruşma: Sanıkların Avukatları Savunmalarını Yaptı

Narin Güran Cinayetinde Duruşma Devam Ediyor

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili davanın ikinci duruşması, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Duruşmada, tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın avukatları savunmalarını yaptı. Dava, Narin'in cansız bedeninin Eğertutmaz Deresi'ne saklandığı iddia edilen 4 sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı bir süreçte ilerliyor.

Avukatlar Savunmalarını Yaptı

Avukat Ali Eryılmaz, ailenin hiçbir üyesine doğrudan suçlamalarda bulunmadıklarını, bir katilin kim olduğunu belirtmek için somut delillerin bulunduğunu ifade etti. Eryılmaz, "Güran ailesinin namusu ve şerefiyle ilgili savunmalarda bulunmadık. Bizim savunmamız delillere yöneliktir” dedi. Eryılmaz ayrıca, "Katilin kim olduğunu biliyorlar, mağduru oynuyorlar" şeklinde konuştu.

Baskı Altındaki İfadeler ve Senaryolar

Avukat Eryılmaz, Enes'in kurtarılması için bir senaryo oluşturulması ve köyün bu süreçte devreye girmesi gibi durumların yaşandığını dile getirdi. "19 gün boyunca binlerce insan Narin'i aradı. Narin’in bulunmaması için her şey denendi" diyen Eryılmaz, tüm bu iddiaların cesaretle karşılık bulması gerektiğinin altını çizdi.

Cinayet Gerekçeleri Üzerinde Duruldu

Bahtiyar'ın diğer avukatı Adnan Ataş ise, cinayetle ilgili geçerli bir gerekçe sunulmadığını belirtti. "Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri üzerindeki değişikliklerden ziyade, Güran ailesinin tüm üyelerinin ifadelerinin tutarsız olduğunu görüyoruz" diyerek, müvekkilinin cinayetle ilişkisinin olmadığını savundu.

Duruşma Devam Ediyor

Ayrıca, Ataş, samimi bir niyetle cinayetin araştırılması yerine, aile içinde bir baskı oluşturulduğu vurgusunu yaptı. Mahkemeye öteden beri süregelen delil eksikliklerine dikkat çekerek, müvekkilinin beraatini talep etti. Duruşma, aranın ardından devam edecektir.

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