Narin Güran Cinayeti Davasında İkinci Duruşma: Tanıklar Dinlenildi

Narin Güran Cinayetinde İkinci Duruşma Yapıldı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili açılan davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanıkların ifadeleri ve tanıklar dinleniliyor. Dava, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor ve dört tutuklu sanığın öğür sert hapis cezası istemiyle yargılandığı belirtiliyor.

Duruşmada Yaşanan Gelişmeler

Duruşmada, Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran evinin bahçesinde gerçekleşen bir toplantıya ilişkin görüntülerin izleneceği bildirildi. Bu süreçte, R.A isimli 15 yaşındaki tutuklu şüpheli dinlendi. Sanık avukatı Mustafa Demir, duruşmaya sunulan görüntülerin hukuksuz olduğunu ileri sürerek, işlem yapılmamasını talep etti. Ancak mahkeme başkanı, görüntülerin Diyarbakır Barosu'na bir ihbar sonucu ulaştığını ve dosyaya eklendiğini belirtti.

Açıklamalar ve Tanık İfadeleri

Tanık Ahmet A. (33), Tavşantepe Mahallesi'nde çobanlık yaptığını ve belirli bir toplantıya katıldığını ifade etti. Mahkeme başkanının, ''Olay günü Narin'i gördün mü?'' sorusuna Ahmet A., ''Görmedim'' yanıtını verirken, toplantıda saldırıya uğradığını belirtti. Ahmet A., ''Bana vurdular. Karnım direğe çarptı. Gömleğimi yırttılar'' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Ayrıca, Ahmet A. sorgulamalar sırasında, sanık Enes'in isminin sıkça geçtiğini ama kendisinin onu görmediğini vurguladı. Kendisine ''Hayvanları dereye götürdün mü?'' diye soran avukata, ''Götürmedim ve araç da görmedim'' yanıtını verdi.

Savcılık İfadeleri ve Tartışma

Mahkeme başkanının ''Savcıya bir şey söyleme diye tehdit ettiler mi?'' sorusu üzerine Ahmet A., ''Hayır, bana bir şey söylemediler'' ifadelerini kullandı. Duruşmanın ilerleyen kısımlarında, tutuklu sanık Enes Güran, kendisi hakkında konuşulup konuşulmadığını sorgularken, Ahmet A., ''Bilmiyorum. O kadar insan arasında sana neden iftira edeyim ki?'' şeklinde yanıt verdi.

Duruşma sırasında tanık olarak amca Erhan Güran da dinlenmeye alındı. Davanın seyri ile ilgili gelişmeler, kamuoyunun merakla takip ettiği bir diğer önemli konu olmaya devam ediyor.