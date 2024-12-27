Narin Güran Cinayeti Davasında Sanık Nevzat Bahtiyar’ın Savunması: 'Cezam Ne Olursa Olsun Razıyım'

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayetinde Đramatik Gelişmeler

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşmasında sanık Nevzat Bahtiyar, cesedin taşınmasıyla ilgili itiraflarda bulundu. Bahtiyar, "Ben sadece Narin'in cansız bedenini taşıdım, inkar etmiyorum. Cezam neyse razıyım," dedi.

Narin Güran'ın cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Bahtiyar, suçu üzerindeki baskılar nedeniyle başkalarına yüklediğini öne sürdü. Duruşma, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu sanıklar Yüksel Güran (anne), Enes Güran (ağabey), Salim Güran (amca) ve Nevzat Bahtiyar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Sanığın Vurguladığı Aile Güvencesi Eksikliği

Bahtiyar, "Ailemin bir güvencesi olmadığı için korkup yalan söylemek zorunda kaldım," diyerek, cezaevinde aile güvenliğinin sağlanmasının ardından gerçekleri söylediğini ifade etti. Suçlamaların kendisine yöneltildiğini belirten Bahtiyar, "Bu durumu kabul etmiyorum. Kesinlikle öldürmedim," diye ekledi.

Olayla İlgili İtirafları ve Savunması

Bahtiyar, cinayet öncesinde Salim Güran'ın kendisine Narin’in cesedini gizlemek için talimat verdiğini iddia etti. Duruşma sırasında ayrıca, araç satışına dair yalanlamalarda bulundu ve o dönemde yaşanan maddi sorunları savunmasında dile getirdi. "Paranın ve evin durumu yüzünden aramızda gerginlik yaşandı," dedi.

Duruşmanın ilerleyen safhalarında Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz da savunmalarına başladı. Dava süreci merakla takip edilmeye devam ediyor.