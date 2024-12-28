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Narin Güran Cinayeti Davasında Sanıklara Agırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Narin Güran cinayeti davasında anne, ağabey ve amca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 21:41
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 21:41
Narin Güran Cinayeti Davasında Sanıklara Agırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Narin Güran Cinayeti Davasında Kritik Karar

Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen davada, Yüksel Güran (anne), Enes Güran (ağabey) ve Salim Güran (amca) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Sanıkların Suçlamaları

Mahkeme, duruşmalar sırasında sunulan deliller ve tanık ifadeleri doğrultusunda, sanıkların cinayeti planlı bir şekilde işlediğine hükmetti. Hukuk uzmanları, bu kararın aile içi şiddet konusundaki duyarlılığın arttığını gösterdiğini ifade etti.

Cinayetin Arka Planı

Narin Güran’ın cinayeti, toplumda geniş yankı uyandırmış ve yasadışı şiddet olaylarına karşı duyarlılığı artırmıştır. Davanın seyrinin, benzer vakalar için emsal teşkil etmesi bekleniyor.

Bu karar, toplumda adaletin sağlandığına dair bir umut ışığı olarak değerlendiriliyor.

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