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Narin Güran Cinayeti Davasında Savcıdan Ağırlaşmış Müebbet İstemi

Narin Güran cinayeti davasında savcı, 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Davanın detayları ve önemli noktalar açıklandı.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 12:46
Narin Güran Cinayeti Davasında Savcıdan Ağırlaşmış Müebbet İstemi

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davası Başladı

Cumhuriyet savcısı, Diyarbakır'da görülen Narin Güran cinayeti davasında esas hakkındaki mütalaasını sundu. Dört sanık hakkında 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Kayıp Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Narin Güran, 21 Ağustos'ta kaybolmuş ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştır. Tutuklu sanıklar arasında Narin Güran'ın amcası Salim, annesi Yüksel, ağabeyi Enes Güran ve komşusu Nevzat Bahtiyar yer almaktadır.

Mütalaada Çelişkili Beyanlar Vurgulandı

Savcının sunduğu mütalaada, Narin'in kaybolduğuna dair ilk ihbarın 21 Ağustos günü saat 20.43'te yapıldığı, ailenin kolluk görevlilerine yalan bilgi verdiği belirtilmiştir. Aile bireylerinin olay günü Narin'in kaybolduğu saat hakkında çelişkili ifadelerde bulunması dikkat çekmiştir.

Arama Faaliyetleri ve Şüpheli Araç

Arama çalışmalarında, çocuğun en son görüldüğü saatlerde aile tarafından sağlanan yanıltıcı bilgiler nedeniyle soruşturmanın seyrinin etkilendiği vurgulandı. Olay günü çekilen kamera kayıtlarına göre, Narin'in kaybolduğu saat ile bir şüpheli aracın olay yerinde bulunduğu tespit edildi. Bu aracın Nevzat Bahtiyar'a ait olduğu, mütalaada yer aldı.

DNA İncelemeleri ve Suçlamalar

Sanıkların kullandığı araçta yapılan DNA incelemeleri sonucunda, yalnızca Narin Güran'a ait DNA bulguları tespit edildi. Ayrıca sanıkların birbirleriyle olan telefon görüşmeleri ve mesajlaşmaları da delil olarak değerlendirildi. Özellikle Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın olay saatinde bir arada olduğu gözlemlendi.

Sanık Enes Güran'ın Tutumu

Sanık ağabey Enes Güran, olay günü ve sonrasında çelişkili beyanlarda bulunmuş, arama faaliyetlerine yönelik tutumu dikkat çekmiştir. Olaydan sonrası için suç ve delil gizleme girişimlerinde bulunduğu da mütalaaya yansımıştır.

Mütalaada, tüm bu deliller doğrultusunda sanıkların Narin Güran'ın öldürülmesinde 'iştirak iradesi' içinde oldukları değerlendirilmektedir. Davanın devamında neler olacağı merakla beklenmektedir.

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