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Narin Güran Cinayeti Davasında Tanıklar Dinleniyor

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasının ikinci gününde tanıkların ifadeleri alındı, tutuklu şüphelilerin beyanları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 19:28
Narin Güran Cinayeti Davasında Tanıklar Dinleniyor

Narin Güran Cinayeti Davasında İkinci Gün Başladı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davanın ikinci gününde tanıklar dinleniyor. Dava, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan dört sanıkla devam ediyor.

Tanıklar İfade Verdi

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, Narin'in ağabeyi Baran Güran, kuzeni Osman Güran, tutuklu sanıklar Muhammet Kaya ve Maşallah Güran tanık olarak dinlendi. Duruşmanın ardından mahkeme başkanı, basında yer alan "Narin Güran'ın ölümüne ilişkin gizli bir tanık beyanı" iddiasını yanıtladı.

Melek Güran'ın İfadesi

Sanık Salim Güran'ın eşi Melek Güran, Narin'in kaybolduğu gün evde olduklarını ve hiçbir şüpheli davranış görmediklerini belirtti. Eşinin güvenilir biri olduğunu vurgulayarak, 'Eşim kesinlikle beni aldatmaz, hiç şüphelenmedim.' dedi.

Birsen Güran: 'Herkese Şüpheli Gözüyle Bakıyorum'

Tanık bir diğer isim de tutuklu şüpheli Birsen Güran oldu. Olay hakkında "Hiçbir şey bilmiyorum." diyerek başlasa da, daha sonra Narin konusunda yanlış anlaşıldığına değindi. 'Herkese şüpheyle bakıyorum çünkü insan bu devirde kimseye güvenemiyor.' ifadeleri dikkat çekti.

15 Yaşındaki R.A. Tanıklık Yapmak İstemedi

Amca Salim Güran’ın işçisi olan 15 yaşındaki R.A., mahkeme başkanının hatırlatması üzerine tanıklık yapmak istemedi.

Baba Arif Güran Hastaneye Kaldırıldı

Öte yandan duruşma sırasında rahatsızlanan Narin Güran’ın babası Arif Güran, ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavisi burada devam ediyor.

Dava süreci ve tanıkların ifadeleri, Narin'in kayboluşu ve cinayetinin arkasındaki gerçeklerin ortaya çıkmasına katkıda bulunacak.

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