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Narin Güran Cinayeti Davasında Tanıklar Dinleniyor

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayeti davasında, tanık ifadeleri mahkemede gün yüzüne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 23:42
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 23:42
Narin Güran Cinayeti Davasında Tanıklar Dinleniyor

Diyarbakır'daki Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili tutuklu bulunan 4 sanığın yargılandığı davanın ikinci günü tanıkların dinlenmesiyle gerçekleştirildi. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Narin'in amcası Barış Güran tanık sıfatıyla mahkemeye ifade verdi.

Tanık İfadeleriyle Olayın Perde Arkası Aydınlanıyor

Mahkeme başkanının Narin'in kaybolduğu gün nereye gittiğine ilişkin sorusuna Barış Güran, "Mardin'in Derik ilçesindeydim, akşam geldim" yanıtını verdi. Toplantı iddialarına yönelik net bir şekilde, "Kesinlikle toplantı olmadı, sadece bir gece toplandık" dedi. Ayrıca, Narin'in kaybolmasına dair aile içinde konuşulanlar hakkında, "Bize sürekli 'aile içinde olmuş' deniliyordu" şeklinde ifade kullandı. Tanık, arama çalışmalarında gelen ihbarların çoğunun yalan olduğunu belirtti.

Ali Rıza Güran'ın İfadesi ve İddialar

Narin'in baba amcası Ali Rıza Güran, mahkemede, "Bu işin aslı astarı yok, tamamen yalan" diyerek, kendisine yöneltilen bazı eleştirileri reddetti. Olay gününde köyde olduğunu belirten Güran, Salim'den hiçbir şüphe duymadığını, onun sürekli arama çalışmalarına katıldığını vurguladı.

Tanıkların Kayıtlarıyla Olayın Zaman Çizelgesi

Tanık Yusuf Kaya, olay günü saat 18.00'de köye döndüğünü ve Enes ile birlikte oturduğunu belirtirken, Ufuk Kaya da o gün evde kalan bir tanık olarak benzerlerini açıkladı. Gözlemlerine göre Enes'in yüzünde herhangi bir morluk olmadığını ekledi.

Narin'in Kaybolduğu Güne Dair Aile Bireylerinin Şahitlikleri

Amca Salim Güran'ın kızı Rojin Güran, olay günü ailecek alışverişe gittiklerini, daha sonra evde yemek hazırladıklarını anlattı. Tanıkların ifadeleri, davanın karmaşık yapısını daha da derinleştiriyor.

Mahkeme Süreci Devam Ediyor

Duruşma sonunda, tutuklu sanık ağabey Enes Güran, mahkeme salonundan çıkarken Nevzat Bahtiyar'a dönerek, "Kamera kayıtları ortaya çıksın, göreceksin Nevzat Bahtiyar. Sen cezaevinde cezalandırılacaksın" dedi. Mahkeme davasının bir sonraki günü için yarın saat 10.00'da devam edeceği bildirildi.

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