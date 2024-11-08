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Narin Güran Cinayeti Davasında Tanıklar İfade Veriyor

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayeti davasının ikinci gününde tanıklar dinlenmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 23:24
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 23:24
Narin Güran Cinayeti Davasında Tanıklar İfade Veriyor

Narin Güran Cinayeti Davasında Tanık Süreci

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın ikinci günü devam ediyor. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmalar, cinayetle ilgili önemli tanıkların ifadeleri ile sürdü.

Tanık İfadeleri ve Duruşma Gelişmeleri

Duruşmada, tanık olarak dinlenen Erhan Güran, "Tek amacımız Narin'in katillerinin bulunmasıydı. Bu yüzden evimin önünde, kameranın altında toplandık." dedi. Ayrıca, tanık Mehmet Selim Atasoy, mahkeme başkanının soruları üzerine, Salim Güran ile iletişimini ve o gün tarlada yaptığı işlerden bahsetti.

Atasoy, Salim Güran ile olan görüşmelerinde onun hal ve hareketlerinden şüphelenmediğini ifade etti. "Kendisi tarafından tarla işleri için arandım," diye ekledi.

Narin'in Teyzesinin İfadeleri

Duruşmada Narin'in teyzesi Yasemin Gül de tanık olarak dinlendi. Gül, "Köy yerinde bir çocuk nasıl kaybolur?" diyerek, olayın gerçek dışı olduğunu belirtti. Narin’in kaybolması ile ilgili pek bir bilgisi olmadığını ifade etti.

Suç Üstlenme İddiası

Tanıklardan Vecdi Bahtiyar, mahkemede, ağabeyi Nevzat Bahtiyar hakkında bazı iddialarda bulunulduğunu ve suçu üstlenmesi için kendisine teklif yapıldığını söyledi. "Ağabeyimin baldızı ile yapılan görüşmede, Nevzat'ın suçu üstlenmesi istendiği duyumunu aldım." dedi.

Erhan Güran'dan Açıklamalar

Erhan Güran, arama çalışmalarına katıldığını ve yangın olayının detaylarını aktardı. "Evimin yanında yangın çıktı. Gençlerle birlikte söndürmeye çalıştık," dedi. Ayrıca toplantılarının gizli olmadığını, güvenlik amacıyla her şeyin kayda alındığını belirtti.

Bu süreçte yerel avukatlar ve diğer tanıklar, yapılan görüşmeler ve yaşanan olaylar hakkında mahkemeye bilgi verirken, olayın her yönüyle araştırılması gerektiği vurgulandı.

Sonuç ve Beklentiler

Yargılama sürecinin devam etmesi beklenirken, tanıkların ifadeleri doğrultusunda cinayetle ilgili net bilgilere ulaşılması hedefleniyor.

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