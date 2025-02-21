Narin Güran Cinayetinde 12 Şüpheliye İddianame: 14 Nisan'da Yargılanacaklar

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle ilgili 12 şüpheli hakkında kabul edilen iddianameyle yargılama süreci 14 Nisan'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:22
Narin Güran Cinayetinde 12 Şüpheliye İddianame: 14 Nisan'da Yargılanacaklar

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayetinde İddianame Kabul Edildi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 12 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Bu sanıkların 6'sı tutuklu olup, suçluyu kayırma suçundan 6 aydan 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacaklar.

Narin Güran'ın Kaybolması ve Bulunması

Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi, Tavşantepe Mahallesi'nde kayboldu. Cansız bedeni 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Olayla ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonuçlandı.

İddianame ve Tutuklama Gerekçesi

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Birsen, Fuat, Maşallah Güran, Salim Güran’ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammed Kaya ve tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye, İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş, Ömer Faruk Güran yer alıyor. İddianamede, sanıklar hakkında “suçluyu kayırma” suçundan 6 aydan 5 yıl hapis cezası talep ediliyor.

Duruşma Tarihi ve Alınan Kararlar

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi, 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bu kararın gerekçesi, sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediğine ilişkin kuvvetli şüphe bulunması ve kaçma ihtimali olarak gösterildi. Tutuklu sanıkların 14 Nisan'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Ayrıca, tutuksuz bulunan 6 sanık için duruşmaya katılmaları amacıyla zorla getirilme kararı alındı.

Çocuk Failler Üzerine Gelişmeler

Cinayetle ilgili olarak, suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında da benzer suçlamalarla iddianame hazırlanmış ve bu dosya Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesine sunulmuş durumda.

Geçmiş Davalarda Alınan Ceza Kararları

Geçtiğimiz duruşmada, tutuklu sanıklar arasında yer alan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti. Başka bir sanık Nevzat Bahtiyar ise suçu gizleme nedeniyle 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

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