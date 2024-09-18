Narin Güran Cinayetinde 18 Dakikalık Sır Çözüldü! Kan Donduran İtiraflar Peş Peşe Geldi

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE 18 DAKİKALIK GİZEM ÇÖZÜLDÜ

Diyarbakır’da, Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni 19 gün sonra, 8 Eylül’de bir dere yatağında çuval içinde bulundu. Olay, tüm Türkiye’de büyük yankı uyandırırken, cinayetle ilgili soruşturma derinleştirildi ve tutuklu sayısı 12’ye ulaştı. Soruşturma sürecinde, Narin’in kaybolduğu gün yaşanan 18 dakikalık sır perdesi de aralandı. Jandarmanın yürüttüğü detaylı incelemeler ve zanlı Nevzat Bahtiyar’ın itirafları, bu sürede neler olduğunu ortaya koydu.

NARİN, 15:15’TE ORTADAN KAYBOLDU

Sözcü Gazetesi’nin haberine göre, 8 yaşındaki Narin Güran, son olarak okul çevresindeki güvenlik kameralarına saat 15:15’te yansıdı. O esnada arkadaşlarıyla birlikte olan küçük kız, kısa bir süre sonra tek başına ortadan kayboldu. Bu esnada, Salim Güran’ın Nevzat Bahtiyar’a cesedi teslim ettiği ve Bahtiyar’ın da cesedi dere yatağına götürdüğü ortaya çıktı.

Nevzat Bahtiyar’ın ifadesine göre, amca Salim Güran, Narin’i öldürdükten sonra cesedi Bahtiyar’a teslim etti. Bahtiyar, cesedi aldıktan sonra dere yatağına doğru yola çıktı. Fakat bu süreçte yaşanan 18 dakikalık gizemli bir süre, dikkat çekici bir şekilde açıklığa kavuştu.

CESET TESLİM ALINDIKTAN SONRA HEMEN DEREYE GÖTÜRÜLMEMİŞ

Jandarmanın elde ettiği yer gösterme tutanakları, HTS kayıtları, tanık ifadeleri ve kamera kayıtları bir araya getirildiğinde, cesedi amcadan aldıktan sonra Nevzat Bahtiyar’ın hemen dere yatağına gitmediği ortaya çıktı. Amca Salim Güran, Bahtiyar’a cesedi battaniyeye sarılı şekilde verdi ve cesedi deredeki bir bölgeye bırakmasını söyledi. Bahtiyar, cesedi battaniyeden çıkararak bir çuvala yerleştirdi ve ardından aracının arka koltuğuna bıraktı.

Ancak, dere yatağına gitmek yerine Bahtiyar’ın başka bir istikamete yöneldiği tespit edildi. Kamera kayıtlarına göre, Nevzat Bahtiyar’ın aracı, 50 dakika boyunca dere kenarında sabit kalırken, aradaki 18 dakika boyunca farklı bir yerde olduğu belirlendi. Bu süre zarfında Bahtiyar’ın dubleks villa inşaatlarının olduğu bölgeye yöneldiği ve burada bir süre cesetle araçta kaldığı ortaya çıktı.

VİLLA İNŞAATLARINDA PİŞMANLIK YAŞAMIŞ

Nevzat Bahtiyar’ın itiraflarına göre, cesedi taşırken pişmanlık duygusu yaşamış ve yakalanma korkusuyla dere yatağına gitmekten vazgeçmiş. Bunun yerine, aracını villa inşaatlarının bulunduğu alana yönlendiren Bahtiyar, burada bir süre beklemiş. Fakat, cesetten kurtulma ihtiyacı baskın geldiği için, daha sonra tekrar yön değiştirip dere yatağına gitmiş ve cesedi apar topar suyun içine gizlemiş. Bu süreçte Bahtiyar’ın jandarmaya haber vermediği ve suçu örtbas etmeye çalıştığı anlaşıldı.

18 DAKİKALIK GİZEM ÇÖZÜLDÜ

Soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, Bahtiyar’ın 18 dakikalık gizemli süresinin, villa inşaatları civarına giderek pişmanlık yaşadığı anları kapsadığını tespit etti. Kamera kayıtlarına göre, Bahtiyar’ın aracı 15:40’tan 16:30’a kadar dere kenarında sabit duruyordu. Ancak, cesedin bu sürede dereye hemen bırakılmadığı, Bahtiyar’ın cesedi önce bir süre araçta tuttuğu ve daha sonra pişman olmasına rağmen dereye attığı anlaşıldı.

SU ARIZASI İDDİASI ÇÜRÜTÜLDÜ

Nevzat Bahtiyar, olay günü savunmasında şebeke suyu arızası olduğunu iddia etmişti. Bahtiyar, muhtar olan Salim Güran’ı aradığını ve evine su akmadığını belirterek yardım istediğini söyledi. Ancak, bu iddia da soruşturma kapsamında çürütüldü. Jandarma tarafından yapılan incelemelerde, evde su arızası olmadığı, aksine Bahtiyar’ın eve kaçak su hattı çektiği ortaya çıktı. İçme suyu şebekesinin herhangi bir sayaçtan geçmediği ve evde kaçak su kullanıldığı belirlendi. Bu durumu tutanakla tespit eden jandarma ekipleri, durumu Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (DİSKİ) bildirdi. DİSKİ yetkilileri, su hattını keserek Bahtiyar’a idari para cezası uyguladı.

NARİN BİR GÜN ÖNCE BİR ŞEYLER Mİ GÖRDÜ?

Olayla ilgili yeni iddialar ise, cinayetin bir gün öncesine dayanıyor. İddiaya göre, Narin Güran, öldürülmeden bir gün önce suçlularla ilgili önemli bir şeyler görmüş olabileceği düşünülüyor. Bu bilgilerin ortaya çıkması, cinayetin önceden planlanmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Soruşturmayı yürüten jandarma, bu iddialar doğrultusunda olayla ilgili yeni detayları araştırmaya devam ediyor.

Narin Güran’ın hunharca öldürülmesi ve 18 dakikalık gizemli sürenin çözümlenmesi, soruşturmanın seyrini derinleştirdi. Nevzat Bahtiyar’ın itirafları, cinayetin detaylarını ortaya koyarken, bu süre zarfında yaşanan olaylar Türkiye’de büyük yankı uyandırdı. Soruşturma devam ederken, kolluk kuvvetleri, yeni gelişmeleri yakından takip ediyor ve olayın tüm faillerini adalet önüne çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.