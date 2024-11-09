Narin Güran Cinayetinde 4 Sanığın Yargılamasına Devam

Narin Güran Cinayetinde Yargılama Devam Ediyor

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili olarak tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam ediliyor. Davanın 3. günü Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti. Duruşmada, savcının mahkemeye sunulan ve Güran ailesi avukatlarının talep ettiği Dara bölgesine ait görüntülerin izletileceğini açıklaması dikkat çekti.

Duruşma Detayları ve Görüntülerin İzlenmesi

Duruşmanın başında, mahkeme başkanı Arif Güran'a görüntülerin doğruluğunu sordu ve baba Güran, "Bu görüntü." yanıtını verdi. Mahkeme başkanı, görüntülerin taraflara verileceğini belirtti. Savcı, tutukluluğun devamı yönündeki görüşlerini açıklayarak, suçun vasıf ve mahiyetini delil durumuyla gerekçelendirdi.

Ailenin Yasal Temsilcisi ve Talepler

Arif Güran'ın avukatı Berat Kocakaya, olayın başından beri fail veya faillerin cezalandırılmasını talep ettiklerini ifade etti. Ağabey Baran Güran için dosyaya müşteki olarak dahil edilme isteğinde bulundu.

Salim Güran'ın Çelişkili İfadeleri

Diyarbakır Barosu avukatı Aydın Özdemir, Salim Güran'ın ifadesinin çelişkili olduğunu ve Narin'in DNA'sının Salim'in aracında bulunduğunu belirtti. Özdemir, "Salim Güran'ın beyanları tutarsız, bu durumu sorgulamak gerekiyor" dedi.

Bakanlık Temsilcisi ve Cezalandırma Talepleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Elif Aslı Şahin, Bakanlık olarak olayın gerçeğinin ortaya çıkarılması için tüm sanıklardan şikayetçi olduklarını bildirdi. Sanıkların çelişkili beyanlarının aile içinde gerçekleşen bir olay olduğunu gösterdiğini vurguladı. Abdullah Yılmaz ise HTS kayıtlarının sanıkların evde olduğunu gösterdiğini belirtti.

Duruşmanın Sonuçları ve Beklentiler

Yargılamanın ilerleyen günlerinde bol sayıda delil ve çelişkili ifadelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Narin Güran cinayetinin ardındaki gerçeklerin açığa çıkması için Türkiye genelinde büyük bir kamuoyu desteği oluştu.