Narin Güran Cinayetinde 4 Tutuklu Şüpheli Tahliye Başvurusunda Bulundu

Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davasında Gelişmeler

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklu 6 şüpheliden 4'ü, avukatları aracılığıyla tahliye başvurusunda bulundu. Avukatlar, müvekkillerinin suçluyu kayırma suçundan hazırlanan iddianamede tahliye taleplerini iletti.

Narin Güran'ın Kaybolması ve Bulunması

Narin Güran, 21 Ağustos 2024 tarihinde merkez Bağlar ilçesi'nde kaybolmuş ve 8 Eylül 2024 tarihinde Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda, toplamda 15 şüpheli üzerinde durulmuştu.

Şüpheliler ve İddianame Süreci

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu şüpheliler Birsen, Fuat, Maşallah Güran ve Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile birlikte Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya hakkında iddianame hazırladı. Ayrıca, tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye, İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran da soruşturma kapsamındadır. Suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve I.K. (17) hakkında ise ayrı bir iddianame hazırlanarak 2. Çocuk Mahkemesine sunulmuştur.

Avukatların Açıklamaları ve Başvuru Süreci

Güran ailesinin avukatlarından Mustafa Demir, basına yaptığı açıklamada, amca Salim Güran hakkında 5 kardeşi ile birlikte suçluyu kayırma suçundan iddianame hazırlandığını belirtti. Demir, kardeşler açısından bu suçun işlenmesi durumunda ceza hükmü olmayacağına dikkat çekti.

Müvekkillerinin 4'ü için tutukluluğun kaldırılmasını talep eden Demir, adliyeye gerekli dilekçeleri sunacaklarını açıkladı. Takip eden günlerde, tutuklu şüpheliler Birsen, Maşallah, Fuat Güran ve Muhammed Kaya için Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine başvuru yapıldı.

İddianame ve Ceza Talepleri

Hazırlanan iddianamelerde, 6'sı tutuklu olan 15 şüpheli hakkında suçluyu kayırma suçundan toplamda 6 aydan 5 yıl hapis cezası isteniyor. Ayrıca, Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi R.A. için tahliye kararı verilmiş durumdadır.

Tüm bu gelişmelerle birlikte, Narin Güran cinayetinin soruşturması sürerken, mahkeme süreçlerinin nasıl ilerleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 6 şüpheliden 4'ünün avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 6 şüpheliden 4'ünün avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.